«Для лицензии на оружие МРТ не нужно»: нейрохирург о диагнозе стрелка из Казани

Минингиома у подозреваемого в массовой стрельбе в школе № 175 в Казани, Ильназа Галявиева, могла «заставить» его совершить кровавый теракт. Как именно подобные заболевания головного мозга могут влиять на психическое состояние и поведение человека, рассказал в беседе с 5-tv.ru нейрохирург и кандидат медицинских наук Павел Трушин.

Как проявляется болезнь?

Следственный комитет РФ недавно сообщил, что диагноз подозреваемого в убийстве девяти человек стал причиной его неадекватного состояния. Нейрохирург согласен, что это вполне возможный сценарий течения болезни.

«Минингиома — это опухоль оболочек мозга, которая встречается довольно часто у людей молодого возраста. Если она у этого парня есть, то может иметь злокачественный характер. Самое интересное, что, если эта опухоль растет в лобной доле — а мы не знаем, какая там локализация — то психические нарушения, в общем-то, возможны в этой ситуации», — рассказал Трушин.

При этом слухи про наличие у Галявиева энцелопатии кажутся медику маловероятными. Если она у него есть, то никак не связана с менингиомой и случившимся в казанской гимназии.

Могла ли такая серьезная болезнь приводить к вспышкам агрессии и ярости? К сожалению, без знакомства с картой болезни подозреваемого в массовом убийстве сложно это сказать. Все зависит от того, где именно локализована опухоль.

«Бывают менингиомы, которые растут очень медленно. И первым симптомом у человека являются нарушения психики. Родственники замечают, что человек неадекватный, а опухоль достигает больших размеров, так как растет медленно. И психические нарушения возникают уже в запущенных стадиях заболевания, когда опухоль уже больших размеров, — объяснил нейрохирург. — В общем-то, все укладывается. То, что он сделал — это могло быть. Приступы агрессии, неадекватное поведение, дезориентация. Человек не ориентирован в пространстве, времени, не отдает себе отчета в последствиях своих поступков».

Лицензия на убийство

Со вчерашнего дня, когда страна узнала о стрельбе в Казани, все задаются одним вопросом. Как мог 19-летний юноша, возможно, неадекватный, получить лицензию на оружие? Как он мог пройти медицинскую и психиатрическую комиссию?

Как раз этот момент Павла Трушина, к сожалению, не удивил.

«Дело в том, что, когда лицензия на оружие дается, МРТ не нужно делать. Основным методом диагностики является МРТ головного мозга. Нарушения могли возникнуть буквально недавно. Это ни о чем не говорит. Он мог быть вполне себе адекватным, а потом…»

Не исключен и человеческий фактор. Психиатр «не доглядел», Галявиев обманул комиссию или заплатил за нужные справки.

А если не лобная доля?

Диагноз менингиома у Ильназа Галявиева подтвержден. Но многое зависит от расположения опухоли в конкретно его случае.

«Здесь надо снимки смотреть, если огромная опухоль на весь мозг, то психика может страдать и при височной доле. Галлюцинации наблюдаться, эпилепсия с потерей ориентации. Но в основном это лобная доля», — пояснил врач.

Если была поражена не лобная доля, то нарушения психики были бы не столь очевидны. Однако и в таком случае болезнь могла «заставить» стрелка взять в руки оружие. Потому что при локализации в височной доле головного мозга менингиома вызывает другие проблемы.

Первая и самая опасная — пациент начинает «слышать голоса». А уж что они ему нашептывают…

«Галлюцинации зрительные и голосовые при поражениях височной доли могут быть», — подтвердил Павел Трушин.

В результате стрельбы 11 мая в школе № 175 в Казани погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в стрельбе был схвачен и помещен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как трагедия в Казани вскрыла системную проблему российских школ.