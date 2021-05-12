«Для лицензии на оружие МРТ не нужно»: нейрохирург о диагнозе стрелка из Казани
Павел Трушин пояснил, могла ли минингиома у Ильназа Галявиева стать причиной совершенного им кровавого теракта в школе Татарстана.
Фото, видео: www.globallookpress / vk.com/region_kazan116; Instagram @trushin_neurosurgeon;5-tv.ru
Минингиома у подозреваемого в массовой стрельбе в школе № 175 в Казани, Ильназа Галявиева, могла «заставить» его совершить кровавый теракт. Как именно подобные заболевания головного мозга могут влиять на психическое состояние и поведение человека, рассказал в беседе с 5-tv.ru нейрохирург и кандидат медицинских наук Павел Трушин.
Как проявляется болезнь?
Следственный комитет РФ недавно сообщил, что диагноз подозреваемого в убийстве девяти человек стал причиной его неадекватного состояния. Нейрохирург согласен, что это вполне возможный сценарий течения болезни.
«Минингиома — это опухоль оболочек мозга, которая встречается довольно часто у людей молодого возраста. Если она у этого парня есть, то может иметь злокачественный характер. Самое интересное, что, если эта опухоль растет в лобной доле — а мы не знаем, какая там локализация — то психические нарушения, в общем-то, возможны в этой ситуации», — рассказал Трушин.
При этом слухи про наличие у Галявиева энцелопатии кажутся медику маловероятными. Если она у него есть, то никак не связана с менингиомой и случившимся в казанской гимназии.
Могла ли такая серьезная болезнь приводить к вспышкам агрессии и ярости? К сожалению, без знакомства с картой болезни подозреваемого в массовом убийстве сложно это сказать. Все зависит от того, где именно локализована опухоль.
«Бывают менингиомы, которые растут очень медленно. И первым симптомом у человека являются нарушения психики. Родственники замечают, что человек неадекватный, а опухоль достигает больших размеров, так как растет медленно. И психические нарушения возникают уже в запущенных стадиях заболевания, когда опухоль уже больших размеров, — объяснил нейрохирург. — В общем-то, все укладывается. То, что он сделал — это могло быть. Приступы агрессии, неадекватное поведение, дезориентация. Человек не ориентирован в пространстве, времени, не отдает себе отчета в последствиях своих поступков».
Лицензия на убийство
Со вчерашнего дня, когда страна узнала о стрельбе в Казани, все задаются одним вопросом. Как мог 19-летний юноша, возможно, неадекватный, получить лицензию на оружие? Как он мог пройти медицинскую и психиатрическую комиссию?
Как раз этот момент Павла Трушина, к сожалению, не удивил.
«Дело в том, что, когда лицензия на оружие дается, МРТ не нужно делать. Основным методом диагностики является МРТ головного мозга. Нарушения могли возникнуть буквально недавно. Это ни о чем не говорит. Он мог быть вполне себе адекватным, а потом…»
Не исключен и человеческий фактор. Психиатр «не доглядел», Галявиев обманул комиссию или заплатил за нужные справки.
А если не лобная доля?
Диагноз менингиома у Ильназа Галявиева подтвержден. Но многое зависит от расположения опухоли в конкретно его случае.
«Здесь надо снимки смотреть, если огромная опухоль на весь мозг, то психика может страдать и при височной доле. Галлюцинации наблюдаться, эпилепсия с потерей ориентации. Но в основном это лобная доля», — пояснил врач.
Если была поражена не лобная доля, то нарушения психики были бы не столь очевидны. Однако и в таком случае болезнь могла «заставить» стрелка взять в руки оружие. Потому что при локализации в височной доле головного мозга менингиома вызывает другие проблемы.
Первая и самая опасная — пациент начинает «слышать голоса». А уж что они ему нашептывают…
«Галлюцинации зрительные и голосовые при поражениях височной доли могут быть», — подтвердил Павел Трушин.
В результате стрельбы 11 мая в школе № 175 в Казани погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в стрельбе был схвачен и помещен под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как трагедия в Казани вскрыла системную проблему российских школ.
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