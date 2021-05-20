Жесткие ограничения: муж советской «Мальвины» Проценко раскрыл детали похорон

На похороны актрисы Татьяны Проценко, известной исполнением роли Мальвины в «Приключениях Буратино», могут не допустить даже родственников. Виной тому — коронавирус, выявленный у некоторых членов семьи, рассказал в беседе с 5-tv.ru муж звезды, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Мы такую возможность не исключаем, надеемся на нее, но договоренности окончательной нет», — сказал Войтюк, отвечая на вопрос, будут ли присутствовать родные на траурной церемонии.

Он также отказался называть место и время похорон супруги, сославшись на то, что семье запретили давать такую информацию посторонним.

«Нам поставили очень жесткие ограничения по количеству людей, которые смогут присутствовать. Это только близкие люди. И строго-настрого запретили давать информацию о месте и времени, чтобы не было никакой прессы и скопления народа», — пояснил Войтюк.

Вдовец актрисы добавил, что коронавирус еще при жизни диагностировали у самой Проценко, а потом и у некоторых членов семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Татьяна Проценко в течение трех лет боролась с онкологическим заболеванием, до последнего надеясь на исцеление.