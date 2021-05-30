«Человек с расширенным сознанием»: Солнцев о поведении Бузовой на концерте в Волгограде
Исполнительница обратилась к публике с речью, которая показалась поклонникам неадекватной.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Певица Ольга Бузова устроила запоминающееся выступление в Волгограде, обратившись со сцены к поклонникам со странными речами. Многим поведение телеведущей показалось, мягко говоря, странным, поползли слухи, что Бузова вышла на сцену после ударной дозы алкоголя.
Знаменитый участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с 5-tv.ru намекнул, что дело может быть вовсе не в спиртном.
«Вы что, сами не видите, что с ней? Я стараюсь не применять к артистам слово „пьяный“. Тут очевидно, что перед нами человек явно с расширенным сознанием. А чем его сознание было расширенно — это уже другой вопрос. Не хочу быть морализатором, указывать, что можно, а что нельзя. Но я еще три месяца назад говорил, что Оля в беде. Ей должны помогать те люди, которые находятся рядом с ней. Ее пиарщик и продюсер должны заботиться об артистке, которая их кормит», — поделился Солнцев.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со скандального концерта Бузовой в Волгограде. Певица говорила невнятно, язык заплетался, звезда несла бессвязную околесицу, а в конце своей пламенной речи признала, что ей «35 лет, и она — дура».
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