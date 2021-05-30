«Человек с расширенным сознанием»: Солнцев о поведении Бузовой на концерте в Волгограде

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 110

Исполнительница обратилась к публике с речью, которая показалась поклонникам неадекватной.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова устроила запоминающееся выступление в Волгограде, обратившись со сцены к поклонникам со странными речами. Многим поведение телеведущей показалось, мягко говоря, странным, поползли слухи, что Бузова вышла на сцену после ударной дозы алкоголя.

Знаменитый участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с 5-tv.ru намекнул, что дело может быть вовсе не в спиртном.

«Вы что, сами не видите, что с ней? Я стараюсь не применять к артистам слово „пьяный“. Тут очевидно, что перед нами человек явно с расширенным сознанием. А чем его сознание было расширенно — это уже другой вопрос. Не хочу быть морализатором, указывать, что можно, а что нельзя. Но я еще три месяца назад говорил, что Оля в беде. Ей должны помогать те люди, которые находятся рядом с ней. Ее пиарщик и продюсер должны заботиться об артистке, которая их кормит», — поделился Солнцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со скандального концерта Бузовой в Волгограде. Певица говорила невнятно, язык заплетался, звезда несла бессвязную околесицу, а в конце своей пламенной речи признала, что ей «35 лет, и она — дура».

Тема:
Ольга Бузова
30 мая
«На полусогнутых»: После концерта в Волгограде Бузова «опозорилась» на балу
30 мая
«Крест на исполнителе»: Сергей Галанин о поведении Бузовой на сцене в Волгограде
30 мая
«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео
30 мая
«У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде
30 мая
«Мне 35 лет, и я — дура»: Бузова шокировала жителей Волгограда на концерте — видео
28 мая
«Узнала из СМИ»: Рита Дакота рассказала, что вместо нее в жюри X Factor взяли Ольгу Бузову
28 мая
«Мне неинтересна реакция Ольги»: Дава показал первое фото со съемок «Дома-2»
28 мая
Чтоб и духу ее не было: Манукян окропил святой водой гримерку Бузовой в «Доме-2»
27 мая
Профи или «приманка для Бузовой»: почему на самом деле Даве могли предложить вести «Дом-2»?
27 мая
«У нее что-то с головой»: Солнцев о реакции Бузовой на назначение Давы ведущим «Дома-2»

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.59
0.13 89.67
0.01
Будущие миллионеры: мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство

Последние новости

17:49
Один из зарядов салюта в Стерлитамаке попал в окно учебного корпуса вуза— видео
17:30
Александр Лукашенко искупался в Черном море — фото
17:12
«Не было возможности»: Проклова заявила о бесплодии Абдулова
17:00
Видео: шокирующие последствия ДТП с дизайнером Беллой Потемкиной
16:44
«В реанимации они»: видео из больницы, где лежат пострадавшие в результате ЧП с батутом в Барнауле
16:33
«На полусогнутых»: После концерта в Волгограде Бузова «опозорилась» на балу

Сейчас читают

Будущие миллионеры: мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео
Во сколько лет умирают представители разных знаков зодиака?
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака