«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео

|
Рита Цветкова
2 764

Пользователи сети полагают, что на сцену поющая телеведущая вышла нетрезвой. Однако не исключено, что она просто шутила.

Фото, видео: www.globallookpress / АГН Москва; Instagram @buzova86, @larisa_v34

Тема:
Ольга Бузова

Поклонники Ольги Бузовой в Волгограде стали свидетелями крайне неоднозначной сцены и слушателями предельно странной речи. Выйдя на сцену перед выступлением, звезда стала бросаться на зрителей с претензиями. Кроме того, звезда «Дома-2» с трудом выговаривала некоторые слова, что вновь навело почитателей на мысль о злоупотреблении ею спиртным.

Особенно досталось и одному из видеооператоров, снимавших концерт. В ходе интерактива с публикой поющая телеведущая спросила фанатов, что для них является самым важным. В ответ люди выкрикивали, что важны семья, дети и, конечно, Ольга Бузова. В этот момент артистка заметила, что не все камеры направлены на нее и была сим фактом возмущена.

«Для вас важно снимать меня! Вы куда пошли?!» — обратилась она лично к оператору.

После этого несчастного, Бузова решила поднять на смех зрителя. По мнению певицы, парень слишком часто отвлекался от зрелища на сцене и недостаточно верно выполнял ее требование поднять руки и сложить в сердечко. Юноша поднял лишь одну руку, после того, как оторвался от своего смартфона.

«Молодой человек, я реально к вам приду… Две руки поднимите! Молодой человек в черной футболке, в телефоне который что-то ищет, там что-то важное? Что-то важнее, чем я? Ручки поднимаем!» — отчитала артистка своего зрителя.

И тут Ольга продолжила. 

Instagram @larisa_v34

«А теперь я хочу, чтобы вы убрали все телефоны, потому что вы уже все сняли. Я просто хочу, чтобы вы кайфанули вместе со мной! Просто оторвались! Просто обычный день, просто Волгоград… Просто мне светит солнце в лицо, потому что всегда, когда идет дождь, выходит солнце. Вы знаете, есть такая поговорка, я сама ее придумала… На сцене выступает для вас Ольга Бузова, которая считает, что при любой непонятной ситуации нужно просто выключить мозг!» — так завершила знаменитость свою тираду.

Прямо во время исполнения песен она призывала девушек мстить тем ухажерам, которые изменяют. Так же Ольга «каталась» на руках у молодого человека и сетовала на проблемы в своей личной жизни. Телеведущая спрашивала совета, «где взять хорошего, заботливого мужчину» и громко смеялась. А завершилось ее выступление громким признанием: «Мне 35 лет, и я дура».

Поклонники, пришедшие на концерт только успевали удивляться поведению кумира. Они заметили, что Бузова делает долгие паузы между предложениями, говорит бессвязно, теряет мысль — выглядит, как будто приняла на грудь лишка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова отреагировала на назначение своего бывшего возлюбленного — рэпера Давида Манукяна — на должность ведущего проекта «Дом-2».

 

Тема:
Ольга Бузова
30 мая
«Крест на исполнителе»: Сергей Галанин о поведении Бузовой на сцене в Волгограде
30 мая
«У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде
30 мая
«Мне 35 лет, и я — дура»: Бузова шокировала жителей Волгограда на концерте — видео
28 мая
«Узнала из СМИ»: Рита Дакота рассказала, что вместо нее в жюри X Factor взяли Ольгу Бузову
28 мая
«Мне неинтересна реакция Ольги»: Дава показал первое фото со съемок «Дома-2»
28 мая
Чтоб и духу ее не было: Манукян окропил святой водой гримерку Бузовой в «Доме-2»
27 мая
Профи или «приманка для Бузовой»: почему на самом деле Даве могли предложить вести «Дом-2»?
27 мая
«У нее что-то с головой»: Солнцев о реакции Бузовой на назначение Давы ведущим «Дома-2»
25 мая
Поклонники раскрыли личность возможного нового бойфренда Бузовой
25 мая
В отместку Бузовой? Новым ведущим «Дома-2» станет Давид Манукян

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.59
0.13 89.67
0.01
ТОП-5 знаков зодиака, которые не созданы для любви

Последние новости

13:12
Детей отбросило на трамвайные пути из-за лопнувшего батута в Барнауле
13:09
Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился
12:55
«Крест на исполнителе»: Сергей Галанин о поведении Бузовой на сцене в Волгограде
12:41
«Красота страшная»: Долина оголила ножки для фотосессии в кардинально новом образе
12:23
Стоит ли ждать эпидемию «черной» и «желтой» плесени в России?
12:10
«От них гибли больше, чем от врагов»: Какими болезнями можно заразиться от комаров?

Сейчас читают

«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Опасная неделя смены энергий. Китайский гороскоп на неделю с 30 мая по 6 июня
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака