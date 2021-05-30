«Нужно выключить мозг»: шокировавшая волгоградцев речь Бузовой на концерте попала на видео

Поклонники Ольги Бузовой в Волгограде стали свидетелями крайне неоднозначной сцены и слушателями предельно странной речи. Выйдя на сцену перед выступлением, звезда стала бросаться на зрителей с претензиями. Кроме того, звезда «Дома-2» с трудом выговаривала некоторые слова, что вновь навело почитателей на мысль о злоупотреблении ею спиртным.

Особенно досталось и одному из видеооператоров, снимавших концерт. В ходе интерактива с публикой поющая телеведущая спросила фанатов, что для них является самым важным. В ответ люди выкрикивали, что важны семья, дети и, конечно, Ольга Бузова. В этот момент артистка заметила, что не все камеры направлены на нее и была сим фактом возмущена.

«Для вас важно снимать меня! Вы куда пошли?!» — обратилась она лично к оператору.

После этого несчастного, Бузова решила поднять на смех зрителя. По мнению певицы, парень слишком часто отвлекался от зрелища на сцене и недостаточно верно выполнял ее требование поднять руки и сложить в сердечко. Юноша поднял лишь одну руку, после того, как оторвался от своего смартфона.

«Молодой человек, я реально к вам приду… Две руки поднимите! Молодой человек в черной футболке, в телефоне который что-то ищет, там что-то важное? Что-то важнее, чем я? Ручки поднимаем!» — отчитала артистка своего зрителя.

И тут Ольга продолжила.

Instagram @larisa_v34

«А теперь я хочу, чтобы вы убрали все телефоны, потому что вы уже все сняли. Я просто хочу, чтобы вы кайфанули вместе со мной! Просто оторвались! Просто обычный день, просто Волгоград… Просто мне светит солнце в лицо, потому что всегда, когда идет дождь, выходит солнце. Вы знаете, есть такая поговорка, я сама ее придумала… На сцене выступает для вас Ольга Бузова, которая считает, что при любой непонятной ситуации нужно просто выключить мозг!» — так завершила знаменитость свою тираду.

Прямо во время исполнения песен она призывала девушек мстить тем ухажерам, которые изменяют. Так же Ольга «каталась» на руках у молодого человека и сетовала на проблемы в своей личной жизни. Телеведущая спрашивала совета, «где взять хорошего, заботливого мужчину» и громко смеялась. А завершилось ее выступление громким признанием: «Мне 35 лет, и я дура».

Поклонники, пришедшие на концерт только успевали удивляться поведению кумира. Они заметили, что Бузова делает долгие паузы между предложениями, говорит бессвязно, теряет мысль — выглядит, как будто приняла на грудь лишка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова отреагировала на назначение своего бывшего возлюбленного — рэпера Давида Манукяна — на должность ведущего проекта «Дом-2».