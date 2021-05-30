«На полусогнутых»: После концерта в Волгограде Бузова «опозорилась» на балу

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Анна Васильева
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По мнению поклонников, у знаменитости заплетались ноги во время движений.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова вновь шокировала фанатов странным поведением. На этот раз звезда не смогла станцевать танго на «Венском балу» в Москве. Если на скандальном концерте в Волгограде, по мнению фанатов, у поющей телеведущей заплетался язык — то во время танца заплелись ноги, считают поклонники.

Для мероприятия Ольга выбрала красное шелковое платье с перьями на груди и красные босоножки на шпильке. Остальные же дамы предпочли прийти на бал в более подходящих для этого платьях в пол.

Instagram @buzova86

Фолловеры практически в один голос признали: танец Бузовой — фиаско. Среди комментаторов нашлись и жители Волгограда, которые попросили Ольгу больше не приезжать в их город.

«Только и умеешь дергаться. В серьезном танце, как бревно. Позорище»;

«На полусогнутых»;

«Видео с бала — ужас. Даже вальс танцевать не умеет мадам Бузова. Ни пластики, ни красоты»;

«Посмотрела видео с концерта в Волгограде, танцует Бузова, а стыдно мне»;

«Ну и пластика Бегемота — это нечто. Гиппопотам на льду»;

«Почему она хайп на вальсе не словила и вышла в приличном наряде?»

«Не приезжай больше в Волгоград», — написали разочарованные пользователи сети.

Напомним, что Ольга Бузова устроила запоминающееся выступление в Волгограде. Певица говорила не совсем внятно, по мнению публики, а в конце своей пламенной речи признала, что ей «35 лет, и она — дура». Многим поведение телеведущей показалось, мягко говоря, странным, поползли слухи, что Бузова вышла на сцену после ударной дозы алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде.

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Ольга Бузова
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