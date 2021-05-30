Экзистенциальный кризис: Психолог о том, с чем связны странные выходки Бузовой

Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре скандала. Поющую ведущую заподозрили в алкоголизме из-за ее странных высказываний на концерте в Волгограде. Психолог Дмитрий Ковпак рассказал 5-tv.ru, что помимо спиртного могло спровоцировать подобное поведение звезды.

По мнению эксперта, алкоголь — это лишь проводник. А само употребление горячительными напитками уже говорит о попытке «скомпенсировать свое состояние». Злоупотребление спиртным, по словам Ковпака, специалисты относят к так называемым конденсаторным стратегиям, которые помогают справиться со стрессом.

«На мой взгляд, у Ольги Игоревны ценностный, или как его еще называют специалисты, экзистенциальный кризис. Этот кризис касается, в первую очередь, ее отношений с мужчинами, выстраивания личной жизни. И за этим уже стоит проблема смыслов, ценностей, которые она исповедует», — считает психолог.

По его словам, слава и деньги пришли к Бузовой достаточно рано. Девушка смогла реализоваться в профессиональном плане, но упустила другие важные части своей жизни.

«Обратной стороной медали оказалась проблема в сфере личных отношений, и таких ценностях, которые обычно называют „непреходящие“. То, что наиболее важно для человека. По ее поведению похоже, что Ольга винит во всем мужчин. Это такой психоэмоциональный срыв. Такое состояние знакомо каждому человеку, кто прошел через предательство или какие-то сложные жизненные обстоятельства. Но, в первую очередь, через фрустрацию от несбывшихся ожиданий. Разрыв отношений, который произошел, яркое наглядное свидетельство тому, что сейчас идет серьезный жизненный кризис у Ольги», — сказал психолог.

Дмитрий Ковпак посоветовал Бузовой и всем тем, кто столкнулся с такими же проблемами, как она, не винить во всем себя или окружающих, а постараться разобраться в себе и в своих жизненных ценностях.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который хорошо знает Бузову, намекнул, что ее выходки могут быть связаны не со спиртным, а с «расширенным чем-то сознанием».