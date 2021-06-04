Жар-птица Бузовой и «бинарный» Милохин: самые яркие костюмы на дорожке Муз-ТВ

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Виктория Андреева
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Звезды шоу-бизнеса потратили массу времени на приготовления к церемонии вручения премии. Стоило ли этого того?

Жар-птица Бузовой и «бинарный» Милохин: самые яркие костюмы на дорожке Муз-ТВ

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
Ольга Бузова

В Москве стартовала церемония вручения премии Муз-ТВ. Богатые и знаменитые несколько недель готовились к мероприятию, надеясь произвести фурор на красной ковровой дорожке. Кто-то хотел поярче блеснуть богатствами, а кто-то обозначил нарядом свой новый социальный статус. Получилось очень интересно!

Филипп Киркоров и Дава

С некоторых пор поп-король Филипп Киркоров и молодой рэпер Давид Манукян считаются друзьями. Они вместе снимают развлекательные ролики для TikTok, записывают модные треки, постоянно обнимаются и друг друга нахваливают. Было бы странно, если бы на красной ковровой дорожке звезды появились порознь.

Для церемонии они выбрали весьма заманчивые образы в стиле «Инь-Янь». Седой Киркоров надел ослепительно белый костюм, а Дава — угольно-черный. Артисты ворвались на дорожку на элитном авто, окружали которое мускулистые полуголые мужчины. Все они держали в руках розы. Одна из них досталась и рэперу.

Намек ли это на то, что одинокий Манукян станет следующим участником шоу «Холостяк» и будет выбирать себе девушку, — пока непонятно. Впрочем, время покажет.

Instagram @dava_m

Ольга Бузова

Несмотря на напряженные отношения с Давой, на церемонию вручения премии явилась и его бывшая возлюбленная Ольга Бузова. Поющая ведущая устроила грандиозное шоу на красной дорожке, забыть которое вряд ли будет возможно.

Сначала экс-ведущую «Дома-2» спрятали в большую золотую клетку. Ее одеяние напоминало Жар-птицу. Под громкую музыку звезда исполнила несколько танцевальных движений, затем прошлась по импровизированному подиуму, послала поклонникам «сердечки» и с серьезным видом удалилась.

Вскоре звезду застали в обнимку с блогером Настей Ивлеевой. Неужели девушки простили друг другу давние обиды?

Instagram @buzova86

Little Big

Солисты петербургской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская официально подтвердили свой роман, явившись вместе на церемонию вручения премии Муз-ТВ. Селебрити приехали на красной иномарке в ярко-алых костюмах. Они постоянно держались за ручки и мило обсуждали мероприятие. А во время фотосессии у пресс-волла не сдержали эмоций и нежно поцеловались. Их счастью можно только позавидовать!

Instagram @littlebigband

Даня Милохин

Юный тиктокер Даня Милохин обескуражил своим костюмом не только фанатов, но и звездных коллег. Молодой человек появился на ковровой дорожке в двойном наряде: с одной стороны он был милой девушкой в розовом платьице и на каблуках, а с другой — бравым кавалером в смокинге.

Ходят слухи, что Милохин до последнего не знал, во что одеться, поэтому его стилисту пришлось готовить чудесный наряд за сутки до начала мероприятия.

Instagram @danya_milokhin

Маша Малиновская

Удивила коллег по цеху и певица Маша Малиновская. Звезда появилась на публике во всем домашнем: ее украшали белоснежный халат и тапочки, а над головой возвышалась «корона» из банного полотенца.

«Я поняла, что артистов будет много, и что бы я не надела, я не смогу переплюнуть всех женщин сразу», — объяснила свой выбор Малиновская.

Для пущего антуража звезда взяла в руки большую закрытую кофейную кружку. Но был ли в ней кофе или что погорячее — так и осталось загадкой.

Instagram @malinovskaya_tv

Ранее 5-tv.ru показал, как эпично блогер Настя Ивлеева явилась на церемонию вручения премии Муз-ТВ.

Тема:
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