Спаивает новую жертву? Вдовец Легкоступовой привел жильца в ее квартиру

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не просто живет в ее квартире, хотя владеет только четвертью апартментов, но и привел туда непрошеного жильца, с которым вместе активно распивает спиртное. Об этом рассказали соседи яхтсмена. Еще немного, беспокоятся они, и случится очередная трагедия — мало ли, к чему могут привести круглосуточные застолья!

«Мы просто в шоке, что он в квартире Вали живет, да теперь еще и не один. Дети ее тут и не появляются. А вот старший сын Фирсова, Даниил, поселился в квартире. Вижу его тут почти каждый день», — рассказала соседка Легкоступовой.

В свою очередь Даниил подтвердил, что регулярно навещает отца, а также тот факт, что Фирсов злоупотребляет алкоголем. Однако постоянно в квартире исполнительницы хита «Ягода малина» сын яхтсмена не проживает.

«Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу», — цитирует Даниила Woman.ru.

После смерти супруги Фирсов настаивал, что из собственного кармана расплачивался с ее долгами, а потому не собирается уступать недвижимость другим претендентам на наследство — детям певицы Анэтте Бриль и Матвею Григорьеву. Последний сам зарабатывает себе на жизнь и снимает жилье, так как квартира матери занята. Фирсов, узнав о положении молодого человека, заявил, что не против делить квадратные метры с пасынком.

Как умерла Валентина Легкоступова?

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова.

Хотя судмедэксперты постановили, что певицу убил алкоголь, которым она злоупотребляла долгие годы. Но дети звезды твердо уверены — их мать никогда не пила. К обвинениям в адрес Фирсова присоединился бывший муж Легкоступовой Игорь Кушнарев, отец Анэтты. Он указал на обнаруженные у певицы в ходе экспертизы следы побоев, разбитую голову и гематомы на теле.

Чтобы перебить опасные заявления и отвести от себя внимание, Фирсов рассказал о причинах развода Легкоступовой и Кушнарева. По словам яхтсмена, бывший муж покойной был игроманом и настойчиво пытался склонить звезду к групповому сексу.

Как писал 5-tv.ru ранее, Анэтта Бриль рассказала о новом повороте в расследовании гибели Валентины Легкоступовой.