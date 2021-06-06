Спаивает новую жертву? Вдовец Легкоступовой привел жильца в ее квартиру
Соседи покойной певицы жалуются на визиты сомнительных личностей в ее апартаменты.
Фото: Ok.ru / Юрий Фирсов
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не просто живет в ее квартире, хотя владеет только четвертью апартментов, но и привел туда непрошеного жильца, с которым вместе активно распивает спиртное. Об этом рассказали соседи яхтсмена. Еще немного, беспокоятся они, и случится очередная трагедия — мало ли, к чему могут привести круглосуточные застолья!
«Мы просто в шоке, что он в квартире Вали живет, да теперь еще и не один. Дети ее тут и не появляются. А вот старший сын Фирсова, Даниил, поселился в квартире. Вижу его тут почти каждый день», — рассказала соседка Легкоступовой.
В свою очередь Даниил подтвердил, что регулярно навещает отца, а также тот факт, что Фирсов злоупотребляет алкоголем. Однако постоянно в квартире исполнительницы хита «Ягода малина» сын яхтсмена не проживает.
«Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу», — цитирует Даниила Woman.ru.
После смерти супруги Фирсов настаивал, что из собственного кармана расплачивался с ее долгами, а потому не собирается уступать недвижимость другим претендентам на наследство — детям певицы Анэтте Бриль и Матвею Григорьеву. Последний сам зарабатывает себе на жизнь и снимает жилье, так как квартира матери занята. Фирсов, узнав о положении молодого человека, заявил, что не против делить квадратные метры с пасынком.
Как умерла Валентина Легкоступова?
Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова.
Хотя судмедэксперты постановили, что певицу убил алкоголь, которым она злоупотребляла долгие годы. Но дети звезды твердо уверены — их мать никогда не пила. К обвинениям в адрес Фирсова присоединился бывший муж Легкоступовой Игорь Кушнарев, отец Анэтты. Он указал на обнаруженные у певицы в ходе экспертизы следы побоев, разбитую голову и гематомы на теле.
Чтобы перебить опасные заявления и отвести от себя внимание, Фирсов рассказал о причинах развода Легкоступовой и Кушнарева. По словам яхтсмена, бывший муж покойной был игроманом и настойчиво пытался склонить звезду к групповому сексу.
Как писал 5-tv.ru ранее, Анэтта Бриль рассказала о новом повороте в расследовании гибели Валентины Легкоступовой.
- 18 мая
- «Не вставала с постели»: Лещенко рассказал о последней встрече с Легкоступовой
- 27 апр
- Фирсов: бывший супруг Легкоступовой затаскивал к ним в постель третьего человека
- 26 апр
- «Проверка продолжается»: Дочь Легкоступовой о расследовании смерти матери
- 22 апр
- Вдовца Легкоступовой взбесили обвинения в обмане и смерти еще одной женщины
- 21 апр
- Купила евро на 14 миллионов: чем владела Валентина Легкоступова перед смертью?
- 20 апр
- «Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова
- 19 апр
- «Где Фирсов ни пройдет — женские смерти»: найдена еще одна жертва обмана вдовца
- 18 апр
- «Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
- 17 апр
- «Копия мамы»: дочь Легкоступовой изменилась до неузнаваемости
- 16 апр
- «Нужна помощь!» — таролог рассказала, куда пропала близкая подруга Легкоступовой
Читайте также
53%
-0.34 88.65
-0.10
Нашли ошибку?