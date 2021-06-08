Правда ли, что Ольга Бузова вышла на сцену нетрезвой?

СМИ пишут: Ольга Бузова сорвала концерт в Волгограде! Правда ли, что певица вышла на сцену в нетрезвом виде или ее оклеветали? Будет ли артистка подавать в суд на хейтеров? Как Давид Манукян отреагировал на поведение бывшей возлюбленной? И почему он считает себя самым завидным холостяком России? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Волгоград встречает Бузову овациями. И это несмотря на то, что певица, по словам фанатов, опоздала почти на час. СМИ пишут: Ольга вела себя крайне вызывающе. Якобы звезда показывала со сцены неприличные жесты, а ее речь была подозрительно несвязной.

«Знаете, я решила для себя после операции либо все, либо ничего», — заявила Бузова со сцены.

Визит в Волгоград для Бузовой сразу не задался. Сначала подписчики раскритиковали певицу за полуголое фото на фоне храма. А после набросились на Ольгу из-за короткого наряда с леопардовым принтом. Якобы для семейного фестиваля этот образ слишком откровенный. Но звезду ее мини-юбка, кажется, нисколько не смущала.

Вот только чувство юмора Ольги Бузовой оценили далеко не все. Гости концерта даже обвинили певицу в том, что она вышла на сцену подшофе. Пользователи соцсетей тоже подметили странности в поведении артистки.

«Что с ней, она выпила?»

«Она же шатается…»

«Опять подшофе. Завтра будет вещать из-под капельницы…»

Некоторые коллеги певицы утверждают: якобы у Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем.

«В моих связях даже где-то есть замечательный нарколог. Поэтому, Олечка, ты как-то вот дай знать, если что. Потому что, как мне кажется, тебе нужен сейчас именно этот специалист», — считает шоумен Рустам Солнцев.

А ведь еще недавно Ольга Бузова напугала подписчиков видео из больничной палаты. Под капельницей она оказалась сразу после дня рождения Филипа Киркорова. Что на самом деле случилось с певицей, до сих пор остается тайной.

Билеты на концерт в Волгограде стоили почти две тысячи рублей. По данным организаторов, посмотреть на Бузову пришли пять с половиной тысяч человек. И официальных жалоб ни от кого не поступало.

«Певица на своем выступлении в Волгограде не употребляла бранных слов. Все наши артисты был проинструктированы и оповещены, что это семейный фестиваль с возрастным цензом 6+», — рассказала Ульяна Климова, пресс-секретаря фестиваля.

Команда Ольги Бузовой возмущена не меньше. Они даже намерены судиться с обидчиками.

«Сцена была подготовлена, Оля вышла. Она, по-моему, там задержалась на 15 минут. Но это было связано с тем, что не была готова сцена», — считает PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

Пиар-директор певицы уверят, что об алкоголе не может идти и речи. В райдере артистки только фрукты, овощи, вода без газа и любимая колбаса. Но Ольга давно научилась не обращать внимание на злые комментарии. По словам девушки, она не привыкла играть на публику и скрывать свои эмоции.

«Я живу эмоциями, но порой это и недостаток, потому что, наверное, иногда нужно уметь свои эмоции чуть сдерживать. Но, ребят, это была бы не я», — призналась певица.

Поддерживают звезду и коллеги по цеху. Они считают, что Ольга Бузова не заслуживает таких обвинений.

«Есть такие люди, которые вот ставят перед собой цель и, несмотря на то, что она такая ранимая, нежная, она всего добивается», — поделилась блогер Дарья Пынзарь.

«Оля обладает уникальным качеством артиста — когда у нее проблемы, она умеет об этом забыть на время и включить радость и хорошее настроение, которым она заряжает», — уверен иллюзионист Сергей Сафронов.

«Имея даже музыкальное образование, у меня была отдышка во время танца. Я знаю только одно, что если очень сильно стараться, заниматься, то обязательно получится. Тем более что у Оли слух есть. Это самое главное», — считает певица Анита Цой.

А вот бывший певицы Давид Манукян скандал с участием Бузовой комментировать отказался. Пока экс-возлюбленная в откровенном наряде пела в Волгограде, блогер был в Крыму на «Детской Новой волне».

«Я не хочу обсуждать это», — заявил рэпер.

По словам Давы, он придерживается здорового образа жизни. И максимум, что может себе позволить — это пару бокалов вина.

«Два бокала вина выпил прям перед сном. Так, чтобы расслабиться. Никому не рекомендую. Я сам не пью», — разоткровенничался Манукян.

Пара рассталась в феврале. И у блогера началась новая жизнь. Он записал несколько песен, а Филипп Киркоров, кажется, уже готов взяться за его продюсирование.

«2021 год — это мой год! Ну, давайте вот так. Я даже не знаю. Я вот захожу — все новости говорят постоянно про меня. Все хейтеры говорят только про меня», — поделился артист.

Но, по мнению многих, самым большим ударом для Бузовой стала новая работа Давида Манукяна. Он занял место экс-возлюбленной в шоу, где она была ведущей. А ведь именно там 17 лет назад началась карьера Ольги Бузовой.

«Я думаю, у Оли все прекрасно, правда. Я не гонюсь с кем-то. Лучше хуже. Все равно. Для меня самое главное, чтобы я был сегодня лучше, чем вчера», — признался музыкант.

Дава говорит, что он давно отпустил ситуацию. И у него даже в мыслях не было как-то мстить Ольге Бузовой. Более того, блогер готов к новым отношениям.

«Ну, я теперь как самый завидный жених страны. Сейчас, конечно, у меня тут вагон девушек, и я поеду отдыхать», — пошутил Манукян.

Ольга Бузова делает вид, что ничего не произошло. И всячески пытается доказать, что ей нет никакого дела до бывшего мужчины.

Да и в личной жизни у телеведущей, кажется, все налаживается. Фанаты заподозрили, что у Ольги роман с начинающим рэпером Радием. Возможно, именно с ним Бузова отдыхала в Крыму. Тайный ухажер исполнил все мечты Ольги! Конная прогулка и экскурсия по Крыму на вертолете. Для одного из свиданий молодой человек снял целый парк. Там Бузову ждал романтический ужин под живую музыку. После такого певица даже задумалась о свадьбе.

«Если когда-нибудь я еще раз выйду замуж в этой жизни, то Валерий Меладзе будет петь на моей свадьбе», — разоткровенничалась звезда.

Ольга призналась, что сейчас она по-настоящему счастлива. И за это певица благодарит всех своих бывших. Ведь, по словам Бузовой, именно они сделали ее сильной.