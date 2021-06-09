«Это я виноват»: Пригожин о том, почему Бузова играет в МХАТе вместо Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин признался в том, что роль Ольге Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького досталась по его вине. По словам знаменитости, в постановке о молодых годах Иосифа Сталина должна была играть его супруга.

«Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь. Нас приглашали и худрук театра, и режиссер, мы с ними разговаривали, встречались», — пояснил Пригожин 5-tv.ru.

Он поздравил поющую телеведущую, однако посетовал на то, что театральные деятели приглашают играть известных звезд ради хайпа, вместо того, чтобы давать возможность играть молодым актерам.

«Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие», — возмутился муж Валерии.

По его мнению, в такой ситуации виноваты взрослые.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой гонорар получит Ольга Бузова за роль в спектакле МХАТа.