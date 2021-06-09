«Это я виноват»: Пригожин о том, почему Бузова играет в МХАТе вместо Валерии
По словам продюсера, начинающим актерам почти не дают играть в театре.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Продюсер Иосиф Пригожин признался в том, что роль Ольге Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького досталась по его вине. По словам знаменитости, в постановке о молодых годах Иосифа Сталина должна была играть его супруга.
«Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь. Нас приглашали и худрук театра, и режиссер, мы с ними разговаривали, встречались», — пояснил Пригожин 5-tv.ru.
Он поздравил поющую телеведущую, однако посетовал на то, что театральные деятели приглашают играть известных звезд ради хайпа, вместо того, чтобы давать возможность играть молодым актерам.
«Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты? Наша дочка, потрясающая талантливая девочка, она не смогла найти себя в театре, и поэтому отказалась, закончив Щукинский институт, принимать в этом какое-либо участие», — возмутился муж Валерии.
По его мнению, в такой ситуации виноваты взрослые.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой гонорар получит Ольга Бузова за роль в спектакле МХАТа.
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