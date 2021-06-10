Бузова сорвалась на крик, исполняя романс на сцене МХАТа — видео
В театре состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина.
Фото, видео: Instagram @buzova86 ; 5-tv.ru
Телеведущая Ольга Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. 10 июня во МХАТе состоялся пресс-показ постановки. Ольга впервые предстала перед зрителями не как поющая ведущая, а как настоящая актриса.
По сценарию, Бузова начала печь романс сидя на диване. Но как только знаменитость встала, случилось то, чего так ждали ее хейтеры: Бузова сорвалась на крик. Голос дрогнул — по залу пробежал шепот. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры небольшого фиаско селебрити.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита могла сыграть вместо Бузовой в спектакле МХАТа. Милявская отметила, что, судя по всему, спектакль, в котором играет поющая ведущая — самодеятельность.
- 10 июн
- Бузова назвала событием всей жизни свое выступление во МХАТе — видео
- 10 июн
- Видео: Бузова в образе певицы кабаре спела свою партию на сцене МХАТа
- 10 июн
- «Ни смысла, ни голоса»: Пушков оценил идею выпустить Бузову на сцену МХАТа
- 9 июн
- «Герой нашего времени»: Поплавская о приглашении Бузовой сыграть во МХАТ
- 9 июн
- «Будешь смеяться»: Лолита могла сыграть вместо Бузовой в спектакле МХАТа
- 9 июн
- «До меня не долетает, я выше»: получившая роль в МХАТе Бузова ответила хейтерам
- 9 июн
- Видео: Ольга Бузова сбежала от журналистов после репетиции во МХАТе
- 9 июн
- «Оля, жги» — появилось аудио репетиции МХАТа, где, предположительно, поет Бузова
- 9 июн
- «Это я виноват»: Пригожин о том, почему Бузова играет в МХАТе вместо Валерии
- 9 июн
- «С самолета в театр»: Бузова показала, как входит в роль для спектакля во МХАТе
Читайте также
35%
0.12 87.81
-0.83
Нашли ошибку?