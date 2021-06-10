Телеведущая Ольга Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. 10 июня во МХАТе состоялся пресс-показ постановки. Ольга впервые предстала перед зрителями не как поющая ведущая, а как настоящая актриса.

По сценарию, Бузова начала печь романс сидя на диване. Но как только знаменитость встала, случилось то, чего так ждали ее хейтеры: Бузова сорвалась на крик. Голос дрогнул — по залу пробежал шепот. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры небольшого фиаско селебрити.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита могла сыграть вместо Бузовой в спектакле МХАТа. Милявская отметила, что, судя по всему, спектакль, в котором играет поющая ведущая — самодеятельность.