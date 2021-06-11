«Мы хайпанули»: худрук МХАТа объяснил выбор Бузовой на роль в новом спектакле

Выбор певицы и телеведущей Ольги Бузовой на роль артистки кабаре Бэллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) был сделан не случайно. Об этом рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Причин взять на роль в постановке «Чудесный грузин» о становлении Иосифа Сталина было несколько.

«Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — пояснил худрук в беседе с РИА Новости.

Бояков отметил, что у экс-ведущей «Дома-2» есть немало общего с Бэллой Шанталь, которая пожертвовала любовью ради революции, притворялась частью одной среды, чтобы передавать информацию другой.

«Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса», - заметил он.

Бояков отсмотрел немало кандидаток на роль Шанталь, но никто не привлек его внимание так, как Бузова. Хотя его решение вызывало возмущение в среде столичных и российских театралов, он уверен, что поступил правильно.

«Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились», - подчеркнул Бояков.

В сети многие раскритиковали и Бузову, и руководство МХАТа после новостей об участии Бузовой в спектакле. А когда в сети появились видео с репетиций и представления постановки, все и вовсе возмутились. Причиной стало видео, где Бузова сорвалась на крик, исполняя романс на сцене.

Сама Ольга привыкла к хейтерам и не собирается отказываться от роли. Она уже заявила, что выступление на сцене МХАТа стало для нее «событием всей жизни».

В спектакле «Чудесный грузин» рассказывается о молодых годах и становлении Иосифа Джугашвили — будущего Иосифа Сталина. Режиссером постановки стала Рената Сотириади, а премьерные показы пройдут 11 и 12 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Безруков саркастически намекнул на актерский дебют Бузовой.