«Мы хайпанули»: худрук МХАТа объяснил выбор Бузовой на роль в новом спектакле
Постановка «Чудесный грузин» рассказывает о молодости и становлении Иосифа Джугашвили — Сталина.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Выбор певицы и телеведущей Ольги Бузовой на роль артистки кабаре Бэллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) был сделан не случайно. Об этом рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.
Причин взять на роль в постановке «Чудесный грузин» о становлении Иосифа Сталина было несколько.
«Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — пояснил худрук в беседе с РИА Новости.
Бояков отметил, что у экс-ведущей «Дома-2» есть немало общего с Бэллой Шанталь, которая пожертвовала любовью ради революции, притворялась частью одной среды, чтобы передавать информацию другой.
«Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса», - заметил он.
Бояков отсмотрел немало кандидаток на роль Шанталь, но никто не привлек его внимание так, как Бузова. Хотя его решение вызывало возмущение в среде столичных и российских театралов, он уверен, что поступил правильно.
«Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились», - подчеркнул Бояков.
В сети многие раскритиковали и Бузову, и руководство МХАТа после новостей об участии Бузовой в спектакле. А когда в сети появились видео с репетиций и представления постановки, все и вовсе возмутились. Причиной стало видео, где Бузова сорвалась на крик, исполняя романс на сцене.
Сама Ольга привыкла к хейтерам и не собирается отказываться от роли. Она уже заявила, что выступление на сцене МХАТа стало для нее «событием всей жизни».
В спектакле «Чудесный грузин» рассказывается о молодых годах и становлении Иосифа Джугашвили — будущего Иосифа Сталина. Режиссером постановки стала Рената Сотириади, а премьерные показы пройдут 11 и 12 июня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Безруков саркастически намекнул на актерский дебют Бузовой.
- 11 июн
- «Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков намекнул на актерский дебют Бузовой
- 10 июн
- Бузова назвала событием всей жизни свое выступление во МХАТе — видео
- 10 июн
- Бузова сорвалась на крик, исполняя романс на сцене МХАТа — видео
- 10 июн
- Видео: Бузова в образе певицы кабаре спела свою партию на сцене МХАТа
- 10 июн
- «Ни смысла, ни голоса»: Пушков оценил идею выпустить Бузову на сцену МХАТа
- 9 июн
- «Герой нашего времени»: Поплавская о приглашении Бузовой сыграть во МХАТ
- 9 июн
- «Будешь смеяться»: Лолита могла сыграть вместо Бузовой в спектакле МХАТа
- 9 июн
- «До меня не долетает, я выше»: получившая роль в МХАТе Бузова ответила хейтерам
- 9 июн
- Видео: Ольга Бузова сбежала от журналистов после репетиции во МХАТе
- 9 июн
- «Оля, жги» — появилось аудио репетиции МХАТа, где, предположительно, поет Бузова
Читайте также
34%
0.12 87.81
-0.83
Нашли ошибку?