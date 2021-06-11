«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков намекнул на актерский дебют Бузовой

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором, по мнению поклонников, намекнул на актерский дебют звезды «Дома-2» Ольги Бузовой. Как известно, месяц назад поющая телеведущая сообщила, что получила роль во МХАТе, в постановке «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Отечественные театралы до сих пор не могут прийти в себя от сего известия. В их числе и Безруков.

На подведении итогов фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» Безруков произнес речь, которая сопровождалась взрывами хохота. Он не называл имени Бузовой, но все решили, что речь о ней, когда прозвучали слова благодарности сидящим в зале журналистам:

«Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали „Фабрику Станиславского“, а не МХАТ имени Горького».

Как отметил Безруков, основатель МХАТА и всемирно известной театральной Школы Константин Станиславский пришел бы в ужас от того, что происходит с его детищем.

«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу „Фабрику“… Он, наверное, говорит: „Хоть эти не подкачали“», — говорил актер.

В своем посте Безруков также не удержался от колкости. Он заметил, что фестиваль губернских театров проходил в условиях «жесточайшей и неравноценной конкуренции», видимо, с Ольгой Бузовой. Закончил актер все же на позитивной ноте, сказав, что люди одной театральной веры по-прежнему держатся вместе, и благодаря им дело Станиславского живо.

Звезда «Дома-2» исполняет в «Чудесном грузине» роль певицы кабаре Беллы Шанталь. 10 июня во МХАТе состоялся пресс-показ постановки. Стоит отметить, что худрук театра Эдуард Бояков считает, что певица очень уважительно отнеслась к сцене и могла бы стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса». Как пишет NEWS.RU, энергия знаменитости сразила Боякова наповал, и потому он не побоялся принять ее в труппу.

Сама артистка пребывает в эйфории, ведь исполнилась ее самая заветная мечта. Как ранее писал 5-tv.ru свое выступление на легендарной сцене Ольга Бузова назвала событием всей жизни.