Бузова назвала событием всей жизни свое выступление во МХАТе — видео
Поющая телеведущая заметила, что у нее совершенно нет времени на то, чтобы разбираться с критикой в свой адрес.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Телеведущая Ольга Бузова теперь играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. После пресс-показа, который состоялся 10 июня, знаменитость высказалась о новом для нее опыте. На вопрос корреспондента МИЦ «Известия», что она думает о критике от хейтеров, Ольга отметила, что на такие глупости у нее нет времени.
«Видимо, вы не так загружены, как я, если у вас хватает времени читать критику. Я полностью погрузилась в процесс постановки, в процесс воссоздания и создания своего образа, своей роли. Поэтому читать критику у меня просто нет времени. Безусловно, для меня это главное событие года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 я мечтала поступать в театральный, мама мне не разрешила. И вот, сегодня на ваших глазах, моя мечта 16 летней девочки, которая послушала маму и закончила СПбГУ с красным дипломом — реализовалась», — ответила Бузова.
Поющая телеведущая добавила, что готова к конструктивной критике со стороны художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, режиссера и актеров спектакля и, конечно, зрителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что случилось то, чего так ждали хейтеры Бузовой: она сорвалась на крик, исполняя романс на сцене МХАТа. Голос дрогнул — по залу пробежал шепот.
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