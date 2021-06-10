Телеведущая Ольга Бузова теперь играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. После пресс-показа, который состоялся 10 июня, знаменитость высказалась о новом для нее опыте. На вопрос корреспондента МИЦ «Известия», что она думает о критике от хейтеров, Ольга отметила, что на такие глупости у нее нет времени.

«Видимо, вы не так загружены, как я, если у вас хватает времени читать критику. Я полностью погрузилась в процесс постановки, в процесс воссоздания и создания своего образа, своей роли. Поэтому читать критику у меня просто нет времени. Безусловно, для меня это главное событие года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 я мечтала поступать в театральный, мама мне не разрешила. И вот, сегодня на ваших глазах, моя мечта 16 летней девочки, которая послушала маму и закончила СПбГУ с красным дипломом — реализовалась», — ответила Бузова.

Поющая телеведущая добавила, что готова к конструктивной критике со стороны художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, режиссера и актеров спектакля и, конечно, зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что случилось то, чего так ждали хейтеры Бузовой: она сорвалась на крик, исполняя романс на сцене МХАТа. Голос дрогнул — по залу пробежал шепот.