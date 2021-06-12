Путин награждает лауреатов государственных премий и Героев Труда в Кремле

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии и наградил Героев Труда за 2020 год. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца утром 12 июня в честь празднования Дня России.

Указ о присуждении госпремий за минувший год был подписан Путиным 9 июня, а о званиях Героев Труда — еще в конце апреля 2021 года. Большинство из лауреатов смогли приехать в Кремль лично.

Государственные премии 2020 года достались разработчикам первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» Александру Гинсбургу, Денису Логунову и Сергею Борисевичу

Лауреатами также стали Игорь Решетов, Садулла Абакаров и Евгений Чойнзонов, разработавшие новые методы реабилитации раковых больных после опухоли мозга и других видов онкологии.

Физиков Бориса Александрова и Валерия Запасского наградили за методику спектроскопии спиновых шумов. Она позволяет детально изучать структуру полупроводниковых материалов и улучшать их свойства.

В области литературы и искусства были награждены скульптор Александр Рукавишников, оперная певица Хибла Герзмава и митрополит Иларион (Алфеев). За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности госпремией была отмечена директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Руководитель благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова также получила награду — за выдающиеся достижения в области добровольческой работы.

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