Ольга Бузова стала актрисой МХАТа им. Горького, где сыграла в постановке «Чудесный грузин» о молодых годах Сталина. Это событие вызвало бурю критики и недовольства. Оценивать актерские таланты поющей ведущей принялись все подряд: подписчики, хейтеры, музыканты и люди, совсем далекие от искусства. А вот вдова именитого актера Олега Табакова Марина Зудина осуждать девушку не стала. Артистка уверена, что Бузова еще может всех удивить.

«Вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Почему Бузова не может играть в театре, в то время как какому-нибудь министру не возбраняется разваливать свою отрасль. Тот же актер Зеленский стал президентом, например. Поэтому людей надо оценивать не по собственному восприятию, а по результатам их деятельности. Я сторонница именно такой позиции», — сказала вдова Табакова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Зудина отметила, что лично с Ольгой Бузовой не знакома, но неоднократно видела ее в кинокартинах, в которых поющая ведущая играла саму себя. Актрисе показалось, что на экране Ольга смотрится неплохо и даже забавно.

Марине Зудиной не нравится лишь то, что Ольгу пригласили сразу во МХАТ. По мнению знаменитости, Бузовой стоило начать с работ попроще. Зудина считает, что экс-ведущая «Дома-2» органично бы смотрелась, например, в спектакле у супруга Ксении Собчак.

«Константин Богомолов мог бы позвать ее в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно. Но я не знаю, в каком контексте она присутствует в постановке МХАТа»,— добавила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последнее время Бузова все чаще становится участницей различных обсуждений в сети. Так, на днях в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» поющая ведущая устроила скандал с журналистом Дмитриевым Губерниевым. Теперь Ольга практически ежедневно выкладывает в Instagram посты и сторис сомнительного содержания.