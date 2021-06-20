«Дежурство с Олей» — пиар-директор Бузовой признался, кто спас певицу от суицида

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Георгий Иванов
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Однажды у звезды случилась настолько сильная депрессия, что друзья боялись даже на минуту ее оставить одну.

«Дежурство с Олей» — пиар-директор Бузовой признался, кто спас певицу от суицида

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова всегда привлекала поклонников своей искренностью, знаменитость не стесняется слез, когда ей трудно, и смеха, когда ей радостно. Однако многие продолжают верить, что блеск нарядов — это единственная составляющая образа знаменитости.

Друг и пиар-директор телеведущей Антон Богославский рассказал, что его подопечная невероятно сильно переживала разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым. Настолько сильно, что в окружении певицы опасались за ее жизнь.

«В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие „дежурства с Олей“. Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: „я не хочу жить“, „мне все не нравится“, „я больше не могу“. Это пугало», — признался молодой человек.

Перебороть депрессию Бузовой помогло чувство ответственности. В какой-то момент она поняла, что если с ней что-то случиться, то ее домашние питомцы — собаки Ева и Челси — окажутся в питомнике. Певица поняла, что не может себе позволить даже мыли о том, что ее любимцы живут в собачьем приюте.

«Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта», — поделился пиар-директор в беседе с изданием Starhit.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал скандальный эфир телеканала «Матч ТВ», во время которого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел звезду «Дома-2» до слез.

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