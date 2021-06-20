Как Крым приходит в себя после самого разрушительного наводнения столетия

В Крыму последствия сильнейшей непогоды устраняют уже третьи сутки подряд. В Ялте запрещено купаться в море, перебои с подачей питьевой воды, закрыты все дворцы и развлекательные центры. Туристы спешно покидают «город счастья» — именно так называли Ялту до самого разрушительного наводнения этого столетия. На то, чтобы полностью восстановить все, что за считанные часы уничтожило стихийное бедствие, понадобятся месяцы — из Крыма репортаж Мери Бадунц.

Центр Ялты расчищают от мусора. Его тут целые завалы. Вот эта гора с меня ростом. После увиденного легко представить каким мощным был поток. Стихии понадобилось не больше двух часов, чтобы засыпать Улицы холмами отходов.

Ялта возвращается к привычной жизни, но очень медленно. Потрясенные туристы с ужасом осматривают полуразрушенный город. Гости явно не этого ожидали.

«Что поделать. Это неожиданно. Будем так отдыхать», — разводит руками турист из Самары Виталий Алтухов.

«Испортило настроение. Будем искать другое место», — говорит другой.

Закрыты практически все развлекательные центры. Дворцы и музеи не работают. Купаться в море нельзя будет еще минимум три дня.

Некоторые магазины и рестораны открылись, но обслуживать успевают не всех.

Перебои с водой. Подают только утром и всего на два часа. Не справляются водопроводные очистные станции. Жителей и туристов просят запастись впрок. Некоторые набирают горной воды, которая все еще течет из стен.

«Если бы это было при Украине, была бы катастрофа. При России еще справляются», — признается житель Ялты Анатолий Петренко.

Рыб на улицах очень много. Ялтинцы голыми руками ловят огромных осетров. Рядом смыло частное рыбное хозяйство.

Сотни дворов оказались под водой. Их до сих пор откачивают. Уже третий сутки все службы, в том числе и военные расчищают завалы. Им помогают и местные жители.

От стихии пострадало около сорока человек. У многих из них под ударом непогоды оказались еще и машины. Их затопило по крышу. Сейчас в городе огромные очереди в авторемонт. У владельца этого СТО тоже пострадал личный транспорт. Поток, будто в боулинге устроил машинный страйк.

Сложная ситуация в Кореизе. Здесь все еще по улицам текут бурные потоки. Эта семья за час потеряла автомобиль и часть двора. Дом висит на волоске. Ждут эвакуацию.

«Лег спать, а утром земля ушла из-под ног. Все смыло. Не знаю, что делать», — говорит житель Кореиза Виталий Елизаров.

«Тут смыло дом. Жила многодетная семья. Десять детей. Не знаем, как они теперь».

Такого наводнения не было за последние сто лет. На Ай-Петри за ночь выпало три месячных нормы осадков. Все это должно стечь вниз. Из зоны подтопления эвакуировано около тысячи человек. На восстановление инфраструктуры уйдут недели, а то и месяцы.