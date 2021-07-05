Миллионы взрослых россиян с любовью вспоминают 2007-й с его специфической модой и вкусами. 5-tv.ru вспомнил, как выглядели в то время самые яркие звезды российской эстрады.

Ольга Бузова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова.

В 2007-м Ольгу Бузову знали как участницу скандального шоу «Дом-2». Девушка была блондинкой, а ее лицо украшала мушка как у Мэрилин Монро или Синди Кроуфорд. Макияж артистка предпочитала минимальный. Однако в будущем Бузова изменила имидж.

Сегодня Бузова — жгучая брюнетка. Девушка любит щеголять в коротких шортах или купальниках. На концертах она появляется в сверкающих костюмах. Ольга в 2021-м часто выходит в свет с ярким макияжем. Девушка заметно похудела и выглядит более подтянутой.

Филипп Киркоров

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Филипп Киркоров в 2007-м носил пышную прическу. В таком же стиле он начал карьеру в 80-е. Но Филипп Бедросович не был бы королем российской эстрады, не иди он в ногу со временем. C 2007-го певец сменил несколько причесок. Он был блондином и даже носил африканские косички.

Сегодня Филипп Киркоров предпочитает более спокойный стиль. Пышную шевелюру сменила короткая прическа. Цвет волос артист меняет в зависимости от настроения или образа. Чаще всего он появляется с седым оттенком волос. Этим музыкант подчеркивает свой зрелый возраст, положение в обществе и возможность никому ничего не доказывать.

Вера Брежнева

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

2007-й стал для Веры Брежневой переломным — артистка объявила об уходе из группы «ВИА Гра», подарившей ей всероссийскую известность. Певица уже тогда обладала безупречной фигурой и шикарными волосами, но сценические образы девушке диктовали продюсеры проекта. Став самостоятельной артисткой, она изменила имидж. Спустя 14 лет Брежнева по-прежнему любима слушателями.

Вера Брежнева выпустила два альбома и десяток клипов. В современном образе звезды куда больше индивидуальности, чем это было в эпоху «ВИА Гры». Артистка отказалась от цветастых костюмов в пользу изящных платьев. Теперь вместо растрепанных волос — укладка. А в песнях Веры прослеживается новый этап ее творчества.

Сергей Лазарев

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сергей Лазарев в 2007-м только начал сольную карьеру. До этого он входил в состав группы Smash! , одного из первых бойз-бендов российской эстрады. Став самостоятельным артистом, какое-то время он воплощал образ героя-любовника. Музыкант носил «растрепанную» прическу и яркую одежду.

Сегодня Сергей Лазарев предпочитает аккуратную стрижку. На смену подростковой одежде пришел классический костюм. Изменилась и музыка артиста. Тексты песен стали более зрелыми, а клипы — качественнее.

Полина Гагарина

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В далеком 2007-м Полину Гагарину в первую очередь знали как победительницу «Фабрики звезд — 2». В том же году брюнетка Гагарина родила первенца. За время беременности звезда набрала 40 килограммов. Гагарина твердо для себя решила, что не хочет так выглядеть. На какое-то время она оставила сцену, чтобы привести себя в форму и отучиться в МХАТ.

Сегодня Полина — звезда с мировым именем. На ее счету три сольных альбома, десятки хитов и второе место на «Евровидении». Артистка сбросила лишний вес и часто хвастается идеальной фигурой на своей странице в Instagram. Певица перекрасилась в блондинку, а ее сценическим образам позавидовали такие титаны шоу-бизнеса как Шер или Тина Тернер.

Тимати

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2007-м о рэпере Тимати в большей степени знали как о певце, работавшем в новых для России той поры жанрах — рэпе и r’n’b. Он одевался в широкие штаны и безрукавки. На голове звезды традиционно красовалась бейсболка. Тело Тимати уже тогда покрывали татуировки.

Сегодня Тимати мало похож на того юношу, которым он был раньше. Артист набрал мышечную массу и отказался от пестрой одежды, отдав предпочтение монотонным футболкам и штанам. Музыкант выпустил семь сольных альбомов и десятки хитов. Наибольшего успеха он достиг как сооснователь продюсерского центра Black Star, откуда позже вышли Джиган, Егор Крид и Клава Кока. Также артист — сооснователь сети быстрого питания Black Star Burger, пользующейся успехом среди россиян.

Юля Волкова

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юлю Волкову в 2007-м знали как участницу скандального дуэта «Тату». Группа имела бешеную популярность в России и за рубежом. Сама Юля выглядела моложе своих 22 лет, постепенно отходя образа пацанки, который она воплощала в дуэте. Будучи участницей «Тату», она чем-то смахивала на мальчика: носила короткую прическу и не подчеркивала бюст и фигуру.

Юля Волкова сегодня — это жгучая брюнетка с женственными формами и пышными губами. На какое-то время артистка покидала сцену из-за онкологии. Волковой удалось победить болезнь, после чего она вернулась к работе. Звезда пока не выпустила ни одного сольного альбома, но она активно выступает на телевидении и ведет политическую деятельность. В 2021-м Юля Волкова приняла участие в праймериз в Ивановской области, но проиграла.