Гроза экстра-брют: синоптик рассказал о надвигающихся погодных аномалиях

Различные погодные аномалии продолжают буйствовать на территории России. В регионах страны попеременно случаются неслыханные потопы, невиданные торнадо, грозящие пожарами засухи и небывалое пекло.

В Москве столбик термометра зашкаливает — такого жаркого лета не было в городе более 120 лет. Теперь же столичное небо накроют тучи, но дождя от них все равно не дождешься, хотя гром и молния заметно посотрясают москвичей. Жители города недоумевают и не знают, чего им ждать от пресловутых сухих гроз, которые предрекают синоптики.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с 5-tv.ru рассказал, что это за погодное явление и стоит ли его бояться.

«Гроза явление очень локальное, чтобы она образовалась необходимы кучево-дождевые облака. Сейчас сильный перегрев, воздух поднимается вверх и проходит сквозь облако. Но поскольку воздух очень горячий, то при столкновении с холодным фронтом образуется электрические разряды, но дождь не идет. Это и есть сухая гроза. И это, надо сказать, бывает очень редко», — поделился эксперт.

Синоптик также отметил, что при сухих грозах необходимо соблюдать те же самые меры безопасности, что и при обычных.

«Любая гроза сама по себе очень опасна, потому как это сильный разряд электричества. Нас же с детства учат не стоять в грозу под деревьями или другими высокими объектами, постараться не оказываться в открытом поле и не забираться на возвышенности», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru что 25 июня Землю накроет мощная магнитная буря, которая будет свирепствовать не менее шести часов, начиная с вечера.