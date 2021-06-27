Алые паруса — 2021: как это было

«Мы выкарабкались!» — Лариса Долина озвучила результаты теста на коронавирус

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Рита Цветкова
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Накануне в сети и прессе бурно обсуждались слухи о болезни народной артистки РФ.

Фото, видео: Instagram @larisa.dolina.official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Народная артистка РФ Лариса Долина, которая, по слухам, заразилась коронавирусом, рассказала своим подписчикам в Instagram о результате ПЦР-теста. Официально знаменитость не подтверждала наличие опасного диагноза, лишь отвечала фанатам в социальных сетях: с ней все в порядке, повода для беспокойства нет. Однако, судя по посту, болезнь коснулась и ее семьи.

«Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего повторного теста отрицательный, мы выкарабкались! Днями на антитела гемотест сдадим! Не болейте, всем замечательного дня!» — написала Долина.

Instagram @larisa.dolina.official

Состоянием певицы публика обеспокоилась на этой неделе. По неподтвержденной информации, звезда на себе испытала последствия коронавирусной инфекции. Продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын давать комментарий журналистам отказался. Он считает, что здоровье знаменитости — ее личное дело. Но коллеги Долиной говорили, что та не пришла на экзамен в Московский государственный институт культуры лично, а принимала его у студентов онлайн.

Сама звезда была возмущена поведением журналистов, который тут же превратили слух в резонансную новость. Артистка обозвала их «исчадиями ада», которые не имеют ни чести, ни совести, ни уважения к достойным и заслуженным людям — то есть к ней в том числе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии певицы МакSим, которая в течение нескольких дней пребывает в состоянии искусственной комы и на аппарате ЭКМО.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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