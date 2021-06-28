«Без дождей не обойдется»: синоптик оценил риск прихода «суперливня» в Петербург
Сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал, что разрушительный для Москвы циклон сейчас смещается на северо-запад.
Фото, видео: www.globallookpress / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Циклон, который привел к так называемому «суперливню» и разрушениям в Москве, сейчас смещается на северо-запад. Однако в Санкт-Петербурге настолько же интенсивных дождей как в столице не будет. Об этом 5-tv.ru сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Хотя этот циклон смещается на север и даже на северо-запад, тем не менее, к Санкт-Петербургу он не подойдет. Могут быть только небольшие облака, но, я думаю, они не испортят погоду в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, может быть, без дождей и не обойдется, но они будут носить локальный, кратковременный характер и, конечно же, не будут такими интенсивными», — заверил метеоролог.
По словам синоптика, погода в Северной столице в ближайшие дни будет относительно хорошей — тепло и немного ветрено.
«Температура в общем-то умеренная, близкая к климатической норме, поэтому обойдется без каких бы то ни было рекордов. Лето такое… в общем-то комфортное — в ближайшие дни в Санкт-Петербурге продолжится», — подытожил Александр Синенков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «суперливень» принес в Москву до 70% месячной нормы осадков. Из-за непогоды в столице и области частично обрушилось здание, красочно взрывались трансформаторы, затопило «Останкино», снесло строительный кран и так далее.
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