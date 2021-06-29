Корчевников поставил прививку от коронавируса и переполошил поклонников

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Карина Исхакова
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Фанаты телеведущего переживают, что прививка от коронавируса может негативно сказаться на его здоровье из-за перенесенной ранее операции на мозге.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Тема:
Вакцина от COVID-19

Телеведущий Борис Корчевников поставил себе прививку от коронавируса, чем вызвал шквал комментариев среди подписчиков в Instagram. Поклонники звезды сериала «Кадетство» неоднозначно отнеслись к его решению. Некоторые переживают за здоровье телеведущего, опасаясь, что прививка может повлиять на состояние его здоровья.

«Борис, а разве с вашим диагнозом можно было делать прививку?»

«Скажите, а вы прошли все обследования перед вакцинацией? Не возникло вопросов к тому, что не так давно у вас была нехорошая история со здоровьем?» — беспокоятся фолловеры Корчевникова.

Instagram @b.korchevnikov

Хотя Корчевников на проблемы со здоровьем в последнее время не жаловался, известно, что более пяти лет назад Борис перенес операцию на мозге — ему удалили доброкачественную опухоль.

Тем не менее большинство интернет-пользователей поддержали актера в его решении. Подписчики отмечали, что они и сами недавно привились от коронавируса и проблем со здоровьем не испытывают.

Опухоль мозга — не единственная проблема со здоровьем, с которой столкнулся актер. Недавно в одном из эфиров своей телепрограммы ведущий рассказывал о болезнях, которые он перенес в детстве. Так, в младенчестве Корчевников переболел менингитом — к трем годам у него перестало слышать одно ухо. Со слов самого журналиста, он считает, что его проблемы со здоровьем связаны с перенесенными инфекциями в маленьком возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Корчевников на всю страну рассказал о сложных взаимоотношениях со своим покойным отцом.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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