«Годами вылизывал причинное место»: Солнцев назвал причину ссоры Бузовой с Кадони
Экс-участник телестройки «Дом-2» впервые рассказал об отношениях ведущих.
Фото, видео: Instagram @domkadoni; Instagram @rustamsolncev_
Что ни день, то скандал — так вкратце можно описать последние новости из жизни Ольги Бузовой. Не так давно поющая ведущая в пух и прах разругалась со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, а теперь под раздачу попал коллега звезды по «Дому-2» Влад Кадони. Артистка отписалась от товарища в Instagram, последний расценил это как предательство, а бизнесвумен, в свою очередь, заговорила о «брошенных в спину ножах». Фанаты переживают: не погрузится ли селебрити в депрессию после такого стресса?
Ответ на этот вопрос знает экс-участник скандальной телестройки Рустам Солнцев. Своим фанатам он раскрыл всю правду о «теплой дружбе» Бузовой и Кадони. Оказалось, никакой заботы друг о друге, сопереживания, поддержки в этих отношениях не было вовсе.
Солнцев отметил, что даже во время совместного ведения «Дома-2» Ольга и Влад не были товарищами. Одна якобы всегда себя превозносила, второй постоянно унижался, пытаясь завладеть вниманием селебрити.
«Дружить и годами вылизывать ей причинное место — разные вещи. У Влада всегда была вторая-третья ролишка в „Доме-2“, так и в „дружбе“ тоже, про которую он говорит. Там вообще отношения не на равных были. Без слез не взглянешь. Я понимаю, с Владиком можно, как с подружкой, потрещать. Ну и что? У нее этих подружек целый жбан. Куда их девать? Солить что ли?» — парировал Солнцев.
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Ранее 5-tv.ru рассказал, за что Ольга Бузова ополчилась на режиссера Никиту Михалкову и как звезда страдает от своей бешеной популярности.
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