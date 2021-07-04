«Недомужики — позор страны»: Бузова жестко прошлась по Салтыкову за критику

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Виктория Андреева
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35-летней диве не понравилось, что знаменитый певец не оценил ее вокальных способностей и актерского мастерства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

С момента выхода во МХАТе спектакля с участием Ольги Бузовой прошел почти месяц, однако артистка продолжает получать нелестные отзывы. Сначала в профнепригодности звезду «Дома-2» обвиняли актеры, затем к обсуждениям подключились телеведущие, прославленные режиссеры и певцы. Дива ведет неравный бой с агрессивными хейтерами.

Одним из «обидчиков» Бузовой был экс-участник группы «Мануфактура» Виктор Салтыков. Мало того, что ему претит сама мысль о выступлении Ольги на сцене легендарного МХАТа, он также заметил, что в принципе не в восторге от талантов 35-летней селебрити. Артист считает, что коллега по шоу-бизнесу совершенно не умеет петь и назвал ее «позором страны».

Оставить без внимания грубые речи Бузова не могла. В Instagram она выложила душераздирающий пост, в котором припомнила Салтыкову все грехи.

«Вы назвали меня позором страны — девочку, которая добилась всего своим трудом?! Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны?!» — писала шокированная Ольга.

Она заявила, что в отличие от 63-летнего певца пропагандирует все самое хорошее: веру в собственные силы, самореализацию, занятия спортом, здоровый образ жизни и многое другое. Бузова напомнила Виктору Владимировичу, как тот бросил своих детей и попросила не учить ее жизни.

«Позор страны — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие, как вы, которые ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку! Всем на заметку: можете не любить Бузову, но не трогайте Олю!» — заключила артистка.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего Ольга Бузова поссорилась со старым товарищем Владом Кадони.

Тема:
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