Впервые за полтора века: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой?
Чрезвычайно высокая температура в регионах может стать причиной сразу нескольких проблем.
Фото, видео: ТАСС / Павлова Светлана; 5-tv.ru
Жителей центральной России вновь ждет тридцатиградусная жара. Синоптики говорят, это будет сильнейшая засуха, которая бывает раз в десятилетие. На северо-западе центрального региона в июле может вообще не выпасть ни капли дождя.
Тем временем Оренбуржье уже во власти сильнейшей засухи. На территории 18 муниципалитетов из-за перегрева почвы и суховея введен режим чрезвычайной ситуации. Уже погибло более ста тысяч гектаров посевов. В Башкирии из-за аномальной жары запретили посещать леса.
А в Якутии резко ухудшилась ситуация с лесными пожарами. По данным МЧС, в настоящий момент на территории республики бушуют более 300 очагов. За сутки площадь возгорания увеличилась еще на двести тысяч гектаров. Огонь вплотную подобрался к одному из сел. Его жители сами вышли на борьбу с пламенем.
В выходные в центральных районах республики начал работать самолет-зондировщик, который искусственно вызывает дожди. Отмечается, что июнь в регионе был аномально жарким и засушливым. В последний раз такая погода наблюдалось почти полтора века назад.
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