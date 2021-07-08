Почему туристы взялись за уборку Черноморских пляжей? — репортаж

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Борьба с последствиями разгула стихии на Кубани объединила тысячи людей по всему региону.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Разрушенные ураганом улицы сейчас восстанавливают на Черноморских курортах. За уборку вместе с коммунальщиками и жителями взялись даже туристы — отдыхающие пытаются спасти хотя бы остатки своих отпусков.

То, что отдых на Черноморском побережье внезапно пойдет не по плану жители регионов России и представить не могли. Огромные кучи из веток, бутылок, пакетов и даже автомобильных запчастей люди собирают повсеместно.

И таких добровольцев, кто решил помочь навести порядок на побережье после мощного наводнения, оказалось очень много.

О борьбе с разгулом стихии, объединившей тысячи людей по всему региону, — корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин.

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