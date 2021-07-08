Перенесшая СОVID-19 Алентова придет на похороны Меньшова?
Церемония прощания с гениальным режиссером состоится в Москве. После гражданской панихиды и отпевания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Фото: ТАСС / Илья Московец
В понедельник, 5 июля, ушел из жизни знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Церемония прощания с гением должна состояться сегодня. Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, близкие усопшего не стали отменять гражданскую панихиду. Она пройдет в Доме Кино Союза Кинематографистов.
Желающих проститься с творцом немало. Но вот будет ли участвовать в процессии его вдова — актриса Вера Алентова — большой вопрос…
Хорошо известно, что народная артистка РФ, как и почивший Меньшов, была заражена коронавирусом. Она провела в больнице несколько недель. Поклонники всерьез опасались за здоровье селебрити: все-таки ей 79 лет — риски осложнений крайне велики. Но к счастью, все обошлось.
Накануне дочь Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова — сообщила, что актриса дома и с ней все в порядке. Звезда сделала контрольные тесты на наличие антител к COVID-19 и еще раз проверила легкие на компьютерном томографе.
«Мама не представляет опасности для окружающих», — сообщила Меньшова в Instagram.
Фанаты обрадовались такому положению дел и предположили, что вдова режиссера найдет силы, чтобы явиться на церемонию прощания с мужем. Наследница Алентовой и Меньшова это пока никак не комментирует.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто пытался купить фото госпитализированной Веры Алентовой за полмиллиона рублей.
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