Перенесшая СОVID-19 Алентова придет на похороны Меньшова?

В понедельник, 5 июля, ушел из жизни знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Церемония прощания с гением должна состояться сегодня. Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, близкие усопшего не стали отменять гражданскую панихиду. Она пройдет в Доме Кино Союза Кинематографистов.

Желающих проститься с творцом немало. Но вот будет ли участвовать в процессии его вдова — актриса Вера Алентова — большой вопрос…

Известия / Александр Казаков

Хорошо известно, что народная артистка РФ, как и почивший Меньшов, была заражена коронавирусом. Она провела в больнице несколько недель. Поклонники всерьез опасались за здоровье селебрити: все-таки ей 79 лет — риски осложнений крайне велики. Но к счастью, все обошлось.

Накануне дочь Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова — сообщила, что актриса дома и с ней все в порядке. Звезда сделала контрольные тесты на наличие антител к COVID-19 и еще раз проверила легкие на компьютерном томографе.

«Мама не представляет опасности для окружающих», — сообщила Меньшова в Instagram.

Фанаты обрадовались такому положению дел и предположили, что вдова режиссера найдет силы, чтобы явиться на церемонию прощания с мужем. Наследница Алентовой и Меньшова это пока никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто пытался купить фото госпитализированной Веры Алентовой за полмиллиона рублей.