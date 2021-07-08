Дочь Меньшова совершила обряд над гробом отца — видео

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Алексей Хитров
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В Москве простились с создателем культовых картин «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Юлия Меньшова во время похорон своего отца, режиссера Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище совершила некий обряд над его гробом. Собравшиеся на траурной церемонии стали свидетелями того, как во время прощания актриса, подойдя к гробу, высыпала на него что-то из небольшого пакета, передает NEWS.RU.

Траурная церемония началась в 16 часов по московскому времени. Утром этого же дня гражданская панихида по Владимиру Меньшову прошла в московском Доме кино, где выступили близкие люди артиста и известные деятели кино. Кроме того, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе прошло отпевание режиссера.

Сообщалось, что на церемонии прощания со знаменитостью одна из поклонниц упала в обморок. Вместе с другими почитателями таланта Меньшова женщина пришла проводить его в последний путь, однако неожиданно ей стало плохо — как раз в тот момент, когда она стояла в очереди к гробу.

Как рассказывал 5-tv.ru, внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин от лица всей семьи произнес заключительную речь во время гражданской панихиды в Доме кино. Трогательные слова Гордина вызвали слезы у всех гостей, присутствовавших на траурной церемонии.

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