Врач объяснил причины ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак»

Популярность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» обусловлена двумя главными причинами. Их озвучил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

Во-первых, данный препарат — однократного введения, и его достаточно для завершения вакцинации. Во-вторых, многие охотятся за «КовиВаком» и активно занимаются его поисками, потому что препарата произведено очень мало.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — уточнил Терский.

По словам специалиста, инактивированная вакцина содержит большее количество антигенов в сравнении с векторными препаратами. В условиях мутации вируса это свойство может стать ключевым.

Вакцинация, отметил Терский, является лучшим способом достижения не только индивидуального, но и коллективного иммунитета. Главврач посоветовал сделать прививку даже тем, кто переболел COVID-19 в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видны громадные очереди на вакцинацию «КовиВаком». В медпункты завезли по 850 доз препарата. Они закончились в тот же день.