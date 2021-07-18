«Отрезали важный орган»: коллеги умершего Горячева не знают, как жить дальше
В Москве простились с артистом «Хора Турецкого», ставшим очередной жертвой коронавирусной инфекции.
Фото, видео: Instagram @borisgoryachev; Instagram @turetsky_choir
Участники «Хора Турецкого» попрощались со своим умершим от коронавируса коллегой Борисом Горячевым на официальной странице коллектива в Instagram. В обращении к почившему исполнителю они пообещали всегда его помнить и признались, что не знают, как теперь будут обходиться без его голоса.
«Дорогой Боря, вот мы и попрощались с тобой тут, на земле… Но ты и голос твой навсегда в наших сердцах и душах. „Хор Турецкого“ — это единый организм, и сейчас ощущение, будто у нас отрезали очень важный орган, и мы не знаем, как жить дальше», — написали коллеги артиста.
Ранее вдова Горячева Наталия Шацкая опубликовала в Instagram неоднозначный пост, в котором поблагодарила супруга за дочку Еву и его оставшуюся «маленькую частичку». Поклонники предположили, что женщина намекнула на свою беременность, тем более, что на кадрах из похоронного зала хорошо заметен ее округлившийся живот.
Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» состоялась в зале гражданской панихиды Троекуровского крематория в Москве. Проводить в последний путь Бориса Горячева пришли близкие люди, друзья и его поклонники творчества.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти участника «Хора Турецкого» Бориса Горячева от коронавируса. 49-летний артист в течение трех недель боролся с инфекцией. В прославленном коллективе он выступал на протяжении 20 лет.
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