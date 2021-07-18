«Отрезали важный орган»: коллеги умершего Горячева не знают, как жить дальше

|
Алексей Хитров
1 048

В Москве простились с артистом «Хора Турецкого», ставшим очередной жертвой коронавирусной инфекции.

Фото, видео: Instagram @borisgoryachev; Instagram @turetsky_choir

Тема:
Эпидемия коронавируса

Участники «Хора Турецкого» попрощались со своим умершим от коронавируса коллегой Борисом Горячевым на официальной странице коллектива в Instagram. В обращении к почившему исполнителю они пообещали всегда его помнить и признались, что не знают, как теперь будут обходиться без его голоса.

«Дорогой Боря, вот мы и попрощались с тобой тут, на земле… Но ты и голос твой навсегда в наших сердцах и душах. „Хор Турецкого“ — это единый организм, и сейчас ощущение, будто у нас отрезали очень важный орган, и мы не знаем, как жить дальше», — написали коллеги артиста.

Instagram @turetsky_choir

Ранее вдова Горячева Наталия Шацкая опубликовала в Instagram неоднозначный пост, в котором поблагодарила супруга за дочку Еву и его оставшуюся «маленькую частичку». Поклонники предположили, что женщина намекнула на свою беременность, тем более, что на кадрах из похоронного зала хорошо заметен ее округлившийся живот.

Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» состоялась в зале гражданской панихиды Троекуровского крематория в Москве. Проводить в последний путь Бориса Горячева пришли близкие люди, друзья и его поклонники творчества.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти участника «Хора Турецкого» Бориса Горячева от коронавируса. 49-летний артист в течение трех недель боролся с инфекцией. В прославленном коллективе он выступал на протяжении 20 лет.

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 июл
«Как же тебя не хватает!» — Буланова выложила трогательное видео с Анчуковым
18 июл
Госпитализированный с коронавирусом Боярский обратился к поклонникам
17 июл
Под «Вечную память»: гроб с телом Бориса Горячева отправился на лифте в зал кремации
17 июл
Видео: Солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева провожают в последний путь в Москве
17 июл
Невыносимая тяжесть шашлыка: диетолог призвала отказаться от мяса в пандемию
17 июл
«Приятного здесь мало»: жена рассказала о состоянии больного COVID Боярского
17 июл
«Запрещенный» крестный ход памяти Романовых состоялся в Екатеринбурге — видео
17 июл
Американские ученые нашли «супер-антитело» против коронавируса
17 июл
Утверждены цены на новые упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
16 июл
Онищенко назвал «сильный аргумент» для отмены QR-кодов в Москве

Читайте также

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:39
Ученые обнаружили в почве ДНК неизвестного происхождения
13:14
Момент ужасного ДТП, в котором легковушку разорвало на части на Сахалине, попал на видео
12:52
«Дай соснуть!» — Бледанс пристала к Шуре с невинным предложением
12:19
Заставила выступать? Менеджера МакSим обвинили в том, что певица при смерти
11:54
Завершила карьеру? Бритни Спирс заявила о полном отказе от выступлений
11:31
Число жертв наводнения в Германии достигло 156 человек

Сейчас читают

Ислам Махачев — Тиаго Мойзес, пресс-конференция Махачева после боя на турнире UFC Vegas 31 18 июля 2021 года
Врач назвал неожиданную причину падения иммунитета в жару
Пенсионерка учинила кровавую расправу над сыном в Петербурге
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака