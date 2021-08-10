Юрий Фирсов рассказал, как Валентина Легкоступова предчувствовала смерть

Вдовец эстрадной певицы Валентины Легкоступовой рассказал, что звезда, жизнь корой оборвалась в августе 2020-го, предчувствовала свой скорый уход. По словам Юрия Фирсова, артистка в течение нескольких месяцев видела различные знаки. Однажды она даже попросила Фирсова развеять ее прах на Тенерифе. Легкоступова уже тогда задумалась о том, что же родственникам сделать с ее телом после кончины.

«Неоднократно она делилась со мной: что, мол, какая-то ее знакомая с необычными способностями заметила короткую линию жизни на руке. „У меня линия жизни — короткая, я рано умру"» — вспомнил Фирсов слова покойной.

После смерти артистки Юрий осмотрел ее вещи и неожиданно нашел в боковом кармане дорожной сумки брошюру, в которой были советы о том, «как правильно причаститься и исповедаться перед смертью», пишет «Собеседник».

Яхтсмен также вспомнил, что перед самым уходом Валентина Легкоступова сильно переживала из-за ссоры с наследником и именно из-за этого она предложила мужу выпить.

«Надо знать Валю — все решения в своей жизни она принимала исключительно сама, и никто ей не указ. Я не придумал ничего лучше, чем начать выпивать вместе. Ну и „догулялись“. Много раз говорил как на духу и снова повторяю: я виновен лишь в одном — недоглядел, не уберег» — признался Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла в 54 года при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. По словам дочери певицы Анэтты Бриль, незадолго до смерти она нашла артистку и ее мужа Юрия Фирсова в их квартире изрядно выпившими. Девушка положила мать и с супругом в наркологическую клинику. Артистка впала в кому, а ее муж сбежал из клиники. Через несколько дней Валентина Легкоступова умерла.

Судмедэксперты уверены, что звезда 90-х скончалась вследствие злоупотребления алкоголем, но семья Легкоступовой утверждает, что артистка не пила. Позже бывший муж Валентины, Игорь Кушнарев, заявил о следах побоев, разбитой голове и гематомах на теле, которые обнаружили в ходе экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдовец Валентины Легкоступовой начал терять память после избиения.