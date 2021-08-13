На Крым и Кубань обрушились мощнейшие ливни. Жителей готовят к эвакуации

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Над обоими берегами Керченского пролива навис мощный циклон. 13 августа может выпасть рекордное количество осадков — сразу четыре месячных нормы.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Отдыхающим в Крыму советуют до воскресенья, 15 августа, воздержаться от поездок в Керчь, а в Анапе не ходить на пляж. Все из-за мощного циклона, который навис над обоими берегами Керченского пролива. Всю ночь там не переставая идет сильнейший ливень.

Метеорологи говорят — сегодня может выпасть рекордное количество осадков — сразу четыре месячных нормы. Местных жителей уже попросили убрать автомобили из улиц, которые расположены в низинах — их затопит в первую очередь.

Впрочем, как убедилась корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц, призыв услышали не все.

В Керчь вновь вернулась большая вода. Дождь на восточном побережье Крыма льет не переставая уже несколько часов. Ливневки хоть и прочистили, с таким количеством осадков они не справились. Вот красноречивая картина — в реку бежит уже не ручеек, а самый настоящий водопад. Затоплены стадион, рыбный завод, центральный рынок. Продавцы стараются спасти бахчевые. Но тщетно. Арбузы плывут в мутном потоке воды словно поплавки.

Проехать вглубь полуострова сейчас практически невозможно — бурный поток перерезал федеральную трассу Таврида. Там, где вода поднялась сильнее всего, дорогу пришлось закрыть для движения.

Не легче ситуация и в ближайших поселках. Около ста частных домов уже затоплены. Их хозяева безуспешно пытаются откачать воду, но она продолжает пребывать.

Тяжелее всего тем, кто живет на берегах рек — они вот-вот выйдут из берегов. В оперативном штабе предупредили — если уровень поднимется до критической отметки, неизбежна эвакуация. Людям советуют приготовить все самое необходимое — деньги, документы и сухие вещи.

В Керчь стягивают дополнительные силы МЧС из Ростова на Дону. Для этого многих спасателей даже пришлось отозвать из отпуска. В случае необходимости готовы прийти на помощь и военные.

Восточный берег Крыма до конца не оправился от сильнейшего июньского наводнения. Тогда город затопило всего за несколько часов. Сейчас ситуация иная — дожди не прекращаются уже неделю, и идут не только на полуострове, но и в Краснодарском крае.

Такого туристы точно не ожидали. В Анапе уже пару часов не прекращается дождь. Ливень такой силы, что промокаешь буквально за пару секунд. В некоторых местах уже трудно передвигаться. Дороги потихоньку уходят под воду.

Как говорят синоптики, сегодня будет самый дождливый день — на курортах выпадет сразу четыре месячных нормы осадков. В Крымском районе Кубани — готовятся к худшему.

Всем жителям здесь также советуют запастись продуктами и водой, держать наготове документы. Предупреждение об опасных метеоусловиях будет действовать как минимум до субботы.

Тема:
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