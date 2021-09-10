Бузова высмеяла Даву в новом треке и назвала новую причину их расставания
Поклонники поющей ведущей раскритиковали вышедший 10 сентября трек из-за простоты рифм и попытки замаскировать нецензурную брань в припеве.
Фото: Instagram @buzova86
Ольга Бузова высмеяла рэпера Даву (настоящее имя — Давид Манукян) в своей новой песне «Без дел» и намекнула на причину их расставания. К такому выводу пришли поклонники поющей ведущей.
«Я удаляю обещания / Это всего лишь слова / Пока ты без дел / Я так устала ждать трамвай / Я снова все могу сама / Пока ты без дел», — гласит припев композиции.
Также в песне Бузова рассказывает, что может остановить на скаку коня и войти в объятый пламенем дом. А вот ее мужчина только «кормит завтраками без еды».
«У меня из-за таких как ты / Аллергия на понты / СМС без запятых / Кормишь завтраком без еды / Без тебя мне лучше / Выше мне не нужен / Просто потому что / Ты все время без дел», — поет Ольга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бузова предложила подписчицам использовать слова этой композиции при выяснении отношений со своей второй половинкой, которая «только кормит своими обещаниями».
«Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе „Без Дел“, чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты», — советует Ольга.
«Теперь вся страна знает причину расставания Дави и Оли: старуха просто устала от безделья», — тут же отреагировали фолловеры.
Также они раскритиковали видеоряд, на который наложена песня. В ролике Бузова совершает недвусмысленные движения перфоратором, которое отсылают к хиту Satisfaction. Также многие не оценили игру слов «без дел».
«Мне одному слышится кое-что другое?»
«Текст песни — какая-то каша»;
«Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно», — оценили пользователи сети новое «творчество» блогерши.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения связывают Диму Билана и Ольгу Бузову.
- 9 сент
- «Больно смотреть»: Какие отношения связывают Билана и Бузову?
- 8 сент
- Богатые и скандальные: Звезды, которые ссорились с персоналом
- 7 сент
- Ольга Бузова осудила аборты и предложила помощь беременной поклоннице
- 7 сент
- Никас Сафронов уверен в победе Волочковой на «Евровидении»: «Выступит не хуже Мадонны»
- 7 сент
- Экс-звезда «Дома-2» призвал ближайшее окружение Бузовой отправить ее на лечение
- 5 сент
- Ксения Бородина резко отозвалась об Ольге Бузовой: «Безвкусица»
- 2 сент
- Бузова ответила Собчак на обвинения после интервью с Maneskin: «Борщ поперек горла встал?»
- 2 сент
- Почему Юрий Шатунов продолжает петь запрещенные песни?
- 1 сент
- Из-за чего Волочкова хочет подать в суд на вокалистку группы «Стрелки»?
- 1 сент
- Сравнившие с Девой Марией Бузову фанаты обвинили ее в богохульстве
Читайте также
87%
-0.37 86.15
-0.32
Нашли ошибку?