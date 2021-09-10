Бузова высмеяла Даву в новом треке и назвала новую причину их расставания

Ольга Бузова высмеяла рэпера Даву (настоящее имя — Давид Манукян) в своей новой песне «Без дел» и намекнула на причину их расставания. К такому выводу пришли поклонники поющей ведущей.

«Я удаляю обещания / Это всего лишь слова / Пока ты без дел / Я так устала ждать трамвай / Я снова все могу сама / Пока ты без дел», — гласит припев композиции.

Также в песне Бузова рассказывает, что может остановить на скаку коня и войти в объятый пламенем дом. А вот ее мужчина только «кормит завтраками без еды».

«У меня из-за таких как ты / Аллергия на понты / СМС без запятых / Кормишь завтраком без еды / Без тебя мне лучше / Выше мне не нужен / Просто потому что / Ты все время без дел», — поет Ольга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Бузова предложила подписчицам использовать слова этой композиции при выяснении отношений со своей второй половинкой, которая «только кормит своими обещаниями».

«Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе „Без Дел“, чтобы он понял, что ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты», — советует Ольга.

«Теперь вся страна знает причину расставания Дави и Оли: старуха просто устала от безделья», — тут же отреагировали фолловеры.

Также они раскритиковали видеоряд, на который наложена песня. В ролике Бузова совершает недвусмысленные движения перфоратором, которое отсылают к хиту Satisfaction. Также многие не оценили игру слов «без дел».

«Мне одному слышится кое-что другое?»

«Текст песни — какая-то каша»;

«Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно», — оценили пользователи сети новое «творчество» блогерши.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения связывают Диму Билана и Ольгу Бузову.