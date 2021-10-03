Дава слил переписку с Бузовой, где она просит поговорить с ней посреди ночи
Блогер отреагировал на пост поющей ведущей об «идеальном бывшем» с фотографией ее экс-бойфренда Тимофея Майорова.
Фото: Instagram @buzova86
Давид Манукян отреагировал на пост Ольги Бузовой, где она называет своим «идеальным бывшим» бизнесмена Тимофея Майорова, с которым встречалась более десяти лет назад. Даву, по всей видимости, задели слова экс-возлюбленной, так как он в ответ опубликовал переписку с Бузовой, в которой она просит его поговорить с ней в полтретьего ночи. Видны также два пропущенных вызова от поющей ведущей.
«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная! Получается, если бывшая хочет к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», — прокомментировал публикацию блогер.
При этом Дава дает понять подписчикам, что сам отнюдь не горит желанием общаться с Бузовой, которая записана у него в телефоне как «Бывшая — не брать». Теперь поклонники с нетерпением ожидают, каким будет ответ блогеру от поющей ведущей. Пара со скандалом рассталась в январе этого года.
Как писал 5-tv.ru ранее, Ольга Бузова опубликовала фото с экс-бойфрендом Тимофеем Майоровым и намекнула на возможное возобновление отношений с ним.
- 3 окт
- Ольга Бузова спародировала Елену Степаненко и рассказала, за кого вышла бы замуж
- 3 окт
- Бузова показала «идеального бывшего»: «В одну реку входят дважды?»
- 1 окт
- Дава рассказал, какой ультиматум ему поставила Бузова перед разрывом
- 30 сент
- Дава впервые честно рассказал о расставании с Бузовой и совместном хайпе
- 29 сент
- Танцующая у пилона Бузова упала на колени и ударилась интимным местом
- 28 сент
- Бородина рассказала о тренировках с экс-партнером Бузовой в «Ледниковом периоде»
- 26 сент
- Сатановский о рецепте успеха Бузовой: «Нахрапистость и отсутствие комплексов»
- 25 сент
- Не на своем месте: нумеролог рассказал об истинном предназначении Бузовой и Волочковой
- 24 сент
- Бузова обвинила всех бывших в том, что они «кормятся» за счет ее фамилии
- 23 сент
- На чужом несчастье: Звездные разлучницы и разлучники
Читайте также
82%
0.26 84.46
0.15
Нашли ошибку?