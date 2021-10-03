Дава слил переписку с Бузовой, где она просит поговорить с ней посреди ночи

Давид Манукян отреагировал на пост Ольги Бузовой, где она называет своим «идеальным бывшим» бизнесмена Тимофея Майорова, с которым встречалась более десяти лет назад. Даву, по всей видимости, задели слова экс-возлюбленной, так как он в ответ опубликовал переписку с Бузовой, в которой она просит его поговорить с ней в полтретьего ночи. Видны также два пропущенных вызова от поющей ведущей.

«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная! Получается, если бывшая хочет к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», — прокомментировал публикацию блогер.

Instagram @dava_m

При этом Дава дает понять подписчикам, что сам отнюдь не горит желанием общаться с Бузовой, которая записана у него в телефоне как «Бывшая — не брать». Теперь поклонники с нетерпением ожидают, каким будет ответ блогеру от поющей ведущей. Пара со скандалом рассталась в январе этого года.

Как писал 5-tv.ru ранее, Ольга Бузова опубликовала фото с экс-бойфрендом Тимофеем Майоровым и намекнула на возможное возобновление отношений с ним.