Какие знаки зодиака охотнее вакцинируются от коронавируса

Минздрав американского города Солт-Лейк-Сити определил знаки зодиака, которые чаще всего прививаются от коронавируса. Ведомство получило анонимные даты рождения вакцинированных и сопоставило их с 12 знаками зодиакального круга. Полученные цифры соотнесли с общим количеством населения. Получившиеся данные Министерство опубликовало на своей странице в Twitter.

Twitter @SaltLakeHealth

«Теперь, когда Меркурий не в ретроградном движении, мы просто оставим это здесь», — сказано в сообщении.

Самым ответственным знаком оказались Львы. Среди них доля вакцинированных составила 70%. На втором месте Водолеи — 67%, на третьем — Стрельцы и Овны (59%). Следом, согласно статистике, идут Раки (58%), Тельцы (56%), Близнецы (55%), Весы (55%), Рыбы (51%), Козероги (51%) и Девы (50%). Меньше всего вакцинированных среди Скорпионов — всего 46%.

В Министерстве здравоохранения признали, что акция была сделана специально, чтобы привлечь внимание к проблеме вакцинации как можно более интересным способом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-3 знаках зодиака, которым стоит опасаться пятницы 13-го.