Нечисть в сборе: ТОП-5 самых ярких костюмов российских звезд на Хэллоуин

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Надежда Квашенко
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Российские звезды похвастались своими костюмами для Хэллоуина

Нечисть в сборе: ТОП-5 самых ярких костюмов российских звезд на Хэллоуин

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Российские селебрити с воодушевлением маленьких детей рисуют на лице жуткие раны и примеряют ветвистые рога в честь праздника, который по традиции отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Представители российского шоу-бизнеса основательно подготовились к празднованию дня нечистой силы. По случаю Хэллоуина знаменитости постарались перещеголять друг друга в оригинальности и мрачности выбранного образа. Кто же оказался самым пугающим и правдоподобным, решать, конечно, их преданным поклонникам.

«Мрачная Паучиха» — Ольга Бузова

Instagram @buzova86

Поющая звезда успевает везде — и альбомы записывать, и на сцене играть, и даже о политике подумывает. Не забыла Бузова отличиться и на самом страшном празднике в году. Для Хэллоуина звезда выбрала тщательно подобранный гармоничный образ.

Бывшая звезда «Дома-2» облачилась в черное платье с прозрачной накидкой и перчатки. Высокую прическу дополнило украшение в виде паутины. Тематику безупречного макияжа подчеркнули три глубокие царапины на щеке.

«Затми Джоли» — Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

Для вечеринки актриса выбрала одновременно элегантный и откровенный образ вампирши. Оригинальное дизайнерское черное платье сверкающее платье с высоко приподнятыми плечами и пикантным декольте напомнило поклонникам голливудскую звезду в фильме «Малефисента».

«Горбатый Дракула» — Максим Галкин

Instagram @maxgalkinru

Звезда комедийного жанра и к празднованию Дня всех святых подошел с известной долей сарказма. Супруг Пугачевой был неподражаем в образе нервного и слегка горбатого графа Дракулы, присматривающего себе очередную жертву.

«Нестареющая классика» — Эвелина Бледанс

 
 
 
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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

Актриса и телеведущая подошла к выбору костюма на Хэллоуин классически, остановив свой выбор на популярном образе Малефисенты. Изысканное платье со сверкающей черной накидкой дополнили кожаные рога и маленький красный мешочек, в котором наверняка эффектная брюнетка хранит чье-то сердце.

«Одинокий зомби» — Давид Манукян

Instagram @dava_m

Рэпер Дава, как оказалось, знает толк в пугающих образах. Наверное, посмотрел в детстве немало американских ужастиков. 28-летний блогер составил бы неплохую компанию своей экс-возлюбленной Бузовой на вечеринке по случаю Хэллоуина. Для праздника Дава полностью перевоплотился в злобного зомби, в котором не осталось ничего человеческого. Потрясающий актерский талант, однако.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезды российского шоу-бизнеса покинули Москву ради Хэллоуин-вечеринки в Минске.

Тема:
Ольга Бузова
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