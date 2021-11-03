Ольга Бузова рассказала, делала ли она пластические операции
Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как певица Ольга Бузова борется с комплексами, связанными с внешностью.
Фото, видео: Instagram @buzova86 ; 5-tv.ru
Ольга Бузова комплексует по поводу внешности! Что блондинке не нравится в своей фигуре? Почему теледива считает себя «девушкой на любителя»? Как она развивает красоту и сексуальность? Сколько зарабатывает артистка, и правда, что родная сестра высмеяла ее заявление о помощи в покупке квартиры, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».
«Красота моя — она внутренняя в первую очередь, она идет впереди меня. Внешне я на любителя, я всегда это говорю», — признает певица.
Ольга Бузова откровенно заявила: она никогда не считала себя красивой. Комплексы по поводу внешности появились у нее еще в детстве. Одноклассники, а позже и однокурсники, смеялись над ее 40-м размером ноги и широкими коленями. Это доводило будущую певицу до слез.
«Например, коленка, которая у меня от природы широкая, я ничего с ней не смогу сделать. Я что, ее отрублю? Или то, что у меня большой размер ноги. Ну что я ее пополам сломаю, эту ногу?», — возмутилась звезда.
В 21 год Ольга стала участницей реалити-шоу. С каждым днем ее популярность росла. Но вместе с известностью девушка столкнулась с негативом. Зрители критиковали Бузову за лишний вес.
«Я очень сильно поправилась, на десять килограммов, очень сильно. Я бросила курить и столкнулась с тем, что у меня был действительно лишний вес. И я очень сильно из-за этого переживала», — поделилась Ольга.
Публике не нравился и стиль Ольги Бузовой. Девушка вызывающе красилась, носила исключительно мини и предпочитала дешевую бижутерию.
«Я смотрю на свои фотки, думаю: „Господи! Где мой стиль тогда был? Стилист меня покинул в тот момент?“», — ужасается телезвезда.
Сегодня на личную страницу Бузовой подписаны 23 миллиона поклонников. В своем микроблоге певица ежедневно выкладывает фото в стильных образах и собирает десятки тысяч лайков. Казалось бы, звезде такого уровня уже нет дела до насмешек. Однако певица признается: ее до сих пор обижают злые комментарии.
«От того, что меня это задевает, я не становлюсь хуже. Я не становлюсь злее. Вот вы идете по улице, и кто-то вам вслед кричит: „Слышь ты, дура!“ Вот если вы обернетесь, значит, вы такой себя считаете», — парирует певица.
Ольге Бузовой достается от хейтеров регулярно. Одни критикуют вокальные данные звезды и подвергают нападкам ее успехи в творчестве, другие обвиняют певицу в фотошопе и пластике. Теледива уверяет, она не делала никаких операций.
«Любая операция — это риск, потому что каждый наркоз — это стресс для организма. Поэтому надо себя принимать, бороться с этими комплексами», — считает Ольга.
Сохранять идеальную фигуру звезде помогают спорт и танцы. Недавно Ольга Бузова начала осваивать технику Pole Dance на пилоне. Это помогло певице почувствовать себя более раскрепощенной и сексуальной.
«Когда ты смотришь на себя в зеркало, и у тебя немножко получается быть сексуальной, это да, это очень сильно раскрывает твой женский потенциал», — делится Бузова.
Впрочем, главный секрет успеха Ольги Бузовой — трудолюбие. Это приносит ей немалую прибыль. Уже не первый год певица значится в тройке самых обеспеченных звезд шоу-бизнеса. Ее состояние оценивается в 13 миллионов долларов, а это почти миллиард рублей. Свои доходы Ольга вкладывает в недвижимость.
«У меня шикарная квартира огромная, и я горжусь тем, что ценно, что это моя квартира. Что я ее сама купила. Меня никто оттуда никогда не выгонит», — радуется Ольга.
В одном из недавних интервью певица заявила: она обеспечивает не только себя, но и активно помогает семье. Ольга уже купила квартиру маме, а недавно якобы и сестре. Правда, Анну Бузову, такое заявление повергло в шок! Девушка даже оставила гневный комментарий в сети, что она приобрела свое жилье сама. Позже Анна извинилась перед Ольгой. Она пояснила, что неверно поняла слова сестры.
Знакомые семьи уверяют: у знаменитых сестер всегда были сложные отношения. Но в последнее время девушки стараются поддерживать друг друга. Год назад Ольга помогла сестре встать на ноги после инсульта, а Анна утешала ее после разрыва с Давидом Манукяном.
«Я люблю и всегда доверяю, отдаюсь эмоционально, физически, полностью! Я здесь ничего в личку не оставляю, потому что жизнь одна», — утверждает певица.
Сегодня сердце Ольги Бузовой свободно. Но певица верит, что еще найдет мужчину мечты и будет счастлива.
«Ой, со мной всю жизнь флиртуют мужчины, я в этом плане всегда говорю: „У меня никогда не было недостатка мужского внимания“», — отмечает Ольга.
Звезда уверяет: в браке у нее обязательно родится дочь. Ольга Бузова даже придумала ей имя — Маша.
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