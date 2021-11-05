Врачи предупредили Бузову о риске ослепнуть: «У меня большой минус»

Звезда «Дома-2» призналась, что очень плохо видит без очков или контактных линз, но не может скорректировать его хирургическим путем по медицинским показаниям.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова рассказала, почему до сих пор не решила проблему слабого зрения. Отвечая на вопрос подписчика, она пояснила: распрощаться с очками и контактными линзами не может по медицинским показаниям.

Один из фанатов поющей телеведущей спросил, какой у нее «минус», имея в виду отклонение от нормы по диоптриям при близорукости. Точной цифры артистка не назвала, но отметила, что исправить положение хирургическим путем нельзя, пока она не родит ребенка.

«У меня большой минус, но я не могу делать операцию по медицинским показаниям. Я никогда не была беременна и пока не рожала… Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после», — написала Бузова в Instagram-сторис.

Пока знаменитости приходится корректировать зрение стандартными способами — с помощью контактных линз и очков. Первым она пользуется на публике, вторым дома, где можно дать глазам отдохнуть.

Беседу с подписчиками Ольга Бузова начала по дороге в Московский драматический театр имени Пушкина. Артистка решила посмотреть спектакль «Костик» с друзьями. Как заметила сама певица, драматическая сцена ее не отпускает, несмотря на отмену спектакля «Чудесный грузин» с ее участием в МХАТ имени Горького.

Ситуация с постановкой вылилась в скандал, правда, не такой внушительный, как само появление Бузовой в МХАТ. Тогда часть публики и коллег из шоу-бизнеса была возмущена не только фактом присутствия звезды «Дома-2» на легендарной сцене, но и уровнем ее профессионального мастерства.

Придя на пост генерального директора театра, Владимир Кехман первым делом отменил «Чудесного грузина». В ответ на это, как пишет URA.RU, исполнительница роли Беллы Шанталь высмеяла МХАТ, намекнув, что именно ее имя обеспечило аншлаг и прибыльность постановки.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Владимиром Кехманом, в котором тот объяснил, почему на самом деле выставил Бузову из театра.