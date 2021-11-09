Располневшей Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом»

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Артем Зайцев
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Ольге Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом» после неудачного фото

Располневшей Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом»

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Новая фотография из миланского ресторана повергла в шок поклонников поющей телеведущей.

Ольга Бузова опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, на которой она выглядит изрядно располневшей. Многих поклонников поющей телеведущей взяла оторопь от ее внешнего вида.

«Завтрак в Париже. Обед в облаках. Ужин в Милане», — написала Ольга Бузова под снимком.

Instagram @buzova86

Подписчики не стали медлить с комментариями по поводу увиденного. 

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу»;

«Опять про диету забыла?»

«Поправилась, что ли?»

«С талией что-то не то», — написали юзеры.

Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации, знаменитость отменила несколько своих концертов. Вместо этого она отправилась в отпуск в Париж. Через несколько дней светская львица улетела отдыхать в Милан, где и сделала неудачную фотографию. Остается непонятным — либо бывшая ведущая «Дома-2» действительно набрала лишние сантиметры в талии из-за «успешного» незапланированного отпуска, либо ей стоит порицать за это досадное недоразумение своего «фотографа». В любом случае однажды Ольга Бузова вернется на родину, и поклонники узнают правду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Давид Мануян записал трек о пустоте вместо сердца после разрыва с Бузовой.

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