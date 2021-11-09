Звезда фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза после обвинений в харассменте

Скандал в лучших голливудских традициях разгорелся вокруг 75-летнего артиста этим летом.

Звезда фильма «В бой идут одни старики», народный артист Украины Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После обвинений в домогательствах актер написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщила в Facebook молодая актриса Виктория Муштей.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка», — написала Муштей.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи поддержали актрису и выразили надежду, что эта история станет уроком для других мужчин, другие же решили уточнить, было ли судебное разбирательство и доказана ли вина актера.

Скандал в лучших голливудских традициях разгорелся вокруг 75-летнего артиста этим летом. О случаях домогательств заявили абитуриентки и студентки вуза, в котором преподавал Талашко.

Собрал и опубликовал в Facebook истории, в которых содержатся признания девушек, сценарист Богдан Панкрухин.

Позднее, маркетолог Мария Матрос также публично заявила, что стала жертвой сексуального насилия в возрасте 17 лет. Талашко якобы заманил ее к себе, чтобы помочь в подготовке к поступлению в вуз.

В связи с заявлениями, Минкульт Украины сообщал о намерении инициировать служебное расследование. Актер был отстранен от работы в образовательном учреждении.

Сам Талашко все обвинения в свой адрес категорически отрицал. Он подтверждал, что студентки и абитуриентки бывали в его доме, но никогда не подвергались при этом харассменту и тем более сексуальному насилию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Наталия Гулькина лишилась работы после домогательств продюсера.