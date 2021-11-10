Метеоролог Евгений Тишковец объяснил, когда в России, наконец, начнется зима и чего от нее ждать в этом году.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какой зимы стоит ждать россиянам в этом году — главный специалист центра погоды «Фобос» рассказал радио Sputnik, что прогнозы на холодный сезон были скорректированы в пользу более теплой погоды. Но вот снега выпадет достаточно — на уровне с обычным значением.

Раньше прогнозируемая температура была на уровне климатической нормы, но теперь синоптики предсказывают чуть более теплую зиму — «где-то на два градуса теплее нормы».

«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее „еврозиму“», — уточнил Тишковец.

Правда, в Москву «еврозима» придет с опозданием — согласно прогнозу центра «Фобос», снежный сезон в столице начнется к концу ноября — началу декабря.

Метеоролог также рассказал о том, что не стоит полагаться на народные приметы в деле предсказания погоды — далеко не все из них работают.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90 процентов примет не работает, а десять процентов работает, но это касается краткосрочного сценария», — пояснил эксперт.

Да и вспомнить бы все подходящие приметы, если последнюю неделю погода вообще ведет себя, как попало — сперва туманы, затем потепление и сразу сильные заморозки, заставившие дороги заледенеть. А недавно 5-tv.ru рассказывал о мощном шторме на Дальнем Востоке — порывы ветра срывают крыши домов и ломают машины.