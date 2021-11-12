Бузова вышла на связь впервые за два дня: «У меня правая рука атрофировалась»
У Ольги Бузовой атрофировалась правая рука перед переездом в квартиру
Фото, видео: Instagram @buzova86
Ведущая все это время даже не выкладывала видео и фото в Instagram.
Телеведущая Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками впервые за два дня. Причиной послужили проблемы со здоровьем знаменитости. 35-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram, что прошлогодняя травма на «Ледниковом периоде» дала о себе знать.
«Начала собирать чемоданы, готовиться к переезду в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко», — призналась Бузова.
Бывшая участница шоу «Дом-2» сейчас проходит все необходимые обследования, чтобы более подробно узнать о своем состоянии. В том числе накануне поп-дива сделала МРТ. Бузовой постоянно делают расслабляющий массаж. По словам артистки, она сейчас пытается прийти в тонус и вернуться к прежнему образу жизни.
«Вы меня простите, что я не выходила в сторис, просто мне кажется, здоровье — это намного важнее, чем запилить фотку в Instagram», — прокомментировала знаменитость.
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