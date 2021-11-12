Травматолог о возможных причинах атрофии руки Бузовой: «Казуистический случай»
Травматолог Гатамов назвал возможные причины атрофии руки Ольги Бузовой
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Звезда призналась, что проходит сейчас многочисленные обследования, чтобы выяснить причины недуга.
Травматолог-ортопед Орхан Гатамов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал слова телеведущей Ольги Бузовой о неожиданно настигшей ее болезни. Накануне в разделе сторис Instagram звезда заявила о том, что у нее резко атрофировалась правая рука, причем свое недомогание артистка связала с прошлогодней травмой ребра на «Ледниковом периоде».
По словам эксперта, атрофия конечностей никак не может быть связана с нагрузками, скорее наоборот — если Бузова правда столкнулась с этим недугом, то только потому, что в период восстановления старалась сильно не напрягать свою руку.
«Мышца подвергается такому явлению как атрофия при отсутствии нагрузки. То есть она уменьшается в объеме, грубо говоря, иссыхает конечность верхняя или нижняя при отсутствии нагрузок. Не совсем понимаю, как может быть связано ребро и конечность, поэтому рука не может атрофироваться из-за того, что было сломано ребро. Другой момент, что из-за перелома ребер она берегла руку, меньше занималась нагрузками, больше делала все левой рукой», — объяснил Гатамов.
Тем не менее, даже если принимать во внимание данные обстоятельства, достигнуть атрофии руки достаточно сложно, особенно учитывая тот факт, что никаких ярко выраженных неврологических нарушений у Бузовой ранее не наблюдалось.
«Если она здоровая, а она здоровая, у нее нет явного неврологического дефицита. Какой-то казуистический случай — рука должна была висеть плетью месяц, должна быть зафиксирована в какой-либо повязке или гипсе, чтобы наступила атрофия», — рассказал врач.
Ольга Бузова не выходила на связь в своих социальных сетях целых два дня. Поклонники забили тревогу, ведь их кумир непрерывно публикует контент о своей жизни. Спустя двое суток поп-дива неожиданно заявила, что у нее атрофировалась рука. Сейчас 35-летняя звезда проходит необходимые обследования, чтобы точно выяснить причины недомогания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Ольга Бузова получит деньги за спектакли во МХАТе.
- 12 нояб
- Бузова вышла на связь впервые за два дня: «У меня правая рука атрофировалась»
- 11 нояб
- Антон Комолов объяснил, почему Ольга Бузова лучше Моргенштерна
- 10 нояб
- Главные светские скандалы российских звезд в 2021 году
- 9 нояб
- Грозит судом: при каком условии Ольга Бузова получит деньги за спектакли во МХАТе?
- 9 нояб
- Располневшей Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом»
- 8 нояб
- Гендиректор МХАТа Кехман: Театр ни копейки не должен Бузовой
- 8 нояб
- Попечительский совет МХАТ прекращает отношения с театром после скандала с Бузовой
- 8 нояб
- Страдает по Бузовой? Дава записал печальный трек о пустоте вместо сердца
- 7 нояб
- Вместо зарплаты — мало половин: МХАТ задолжал Бузовой полмиллиона рублей
- 7 нояб
- Бузова обвинила директора МХАТа Кехмана в беспринципности из-за фото Боякова
Читайте также
100%
0.61 82.22
0.56
Нашли ошибку?