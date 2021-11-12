Травматолог о возможных причинах атрофии руки Бузовой: «Казуистический случай»

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Артем Зайцев
Эксклюзив 3 114

Травматолог Гатамов назвал возможные причины атрофии руки Ольги Бузовой

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Звезда призналась, что проходит сейчас многочисленные обследования, чтобы выяснить причины недуга.

Травматолог-ортопед Орхан Гатамов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал слова телеведущей Ольги Бузовой о неожиданно настигшей ее болезни. Накануне в разделе сторис Instagram звезда заявила о том, что у нее резко атрофировалась правая рука, причем свое недомогание артистка связала с прошлогодней травмой ребра на «Ледниковом периоде».

По словам эксперта, атрофия конечностей никак не может быть связана с нагрузками, скорее наоборот — если Бузова правда столкнулась с этим недугом, то только потому, что в период восстановления старалась сильно не напрягать свою руку.

«Мышца подвергается такому явлению как атрофия при отсутствии нагрузки. То есть она уменьшается в объеме, грубо говоря, иссыхает конечность верхняя или нижняя при отсутствии нагрузок. Не совсем понимаю, как может быть связано ребро и конечность, поэтому рука не может атрофироваться из-за того, что было сломано ребро. Другой момент, что из-за перелома ребер она берегла руку, меньше занималась нагрузками, больше делала все левой рукой», — объяснил Гатамов.

Тем не менее, даже если принимать во внимание данные обстоятельства, достигнуть атрофии руки достаточно сложно, особенно учитывая тот факт, что никаких ярко выраженных неврологических нарушений у Бузовой ранее не наблюдалось. 

«Если она здоровая, а она здоровая, у нее нет явного неврологического дефицита. Какой-то казуистический случай — рука должна была висеть плетью месяц, должна быть зафиксирована в какой-либо повязке или гипсе, чтобы наступила атрофия», — рассказал врач.

Ольга Бузова не выходила на связь в своих социальных сетях целых два дня. Поклонники забили тревогу, ведь их кумир непрерывно публикует контент о своей жизни. Спустя двое суток поп-дива неожиданно заявила, что у нее атрофировалась рука. Сейчас 35-летняя звезда проходит необходимые обследования, чтобы точно выяснить причины недомогания. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Ольга Бузова получит деньги за спектакли во МХАТе.

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