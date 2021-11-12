Песков назвал условие для ревакцинации Путина от COVID

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Артем Решетов
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По словам представителя Кремля, у главы РФ по-прежнему высокий титр антител.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам об уровне антител к коронавирусу в крови президента. По словам представителя Кремля, у главы РФ высокий титр после основной прививки.

«Президент сам неоднократно говорил, что у него высокие титры после вакцинации основной. Ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей. Безопасность президента, его здоровье — первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сам пресс-секретарь Путина ревакцинацию пока также не проходил — недавно он заявлял, что у него пока слишком высокий уровень антител для повторной прививки.

Президент РФ неоднократно говорил о важности вакцинации — случаи заболевания коронавирусом были обнаружены даже в его непосредственном окружении. Президенту даже пришлось некоторое время поработать в режиме самоизоляции — но даже в таком формате его рабочий график остался насыщенным. 

«Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат», — говорил президент на совещании с членами правительства в октябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментариях Кремля касательно запуска системы QR-кодов в Чувашии — глава республики Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодов для людей с высоким титром антител.

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