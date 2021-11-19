Держать организм в тонусе: Врачи дали рекомендации на случай скачков давления

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Мадлена Гришина
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Кардиолог и терапевт дали рекомендации на случай скачков давления

Держать организм в тонусе: Врачи дали рекомендации на случай скачков давления

Фото: Depositphotos / Dmyrto_Z

Тема:
Погода

Медики отметили, что у каждого, конечно, свой способ пережить резкие скачки давления, но все же надо знать основные методы.

Пока синоптики пугают новостями о рекордной атмосферной яме до конца текущей недели, врачи спешат еще раз напомнить россиянам, что нужно делать, чтобы пережить резкие скачки давления. Терапевт Лариса Алексеева и кардиолог Мария Смирнова в беседе с URA.RU дали общие рекомендации, как облегчить свое состояние.

Если у вас из-за смены атмосферного давления появилась апатия, головная боль, головокружение, низкое давление, рассеянность, то необходимо чаще пить тонизирующие травяные настои, чаи или кофе.

«Можно принять контрастный душ, прохладную ванну с хвойными концентратами. Главное — держать организм в тонусе. Не рекомендуется выходить на улицу, если человек зависит от погодных условий», — поделился терапевт.

Однако не всем могут помочь горячие напитки или контрастный душ. Если у вас возникают головные боли, давление падает, нарушается работа сердца, то незамедлительно надо принимать лекарства.

«Если у человека гипертонические болезни, то он должен тщательно принимать свою терапию. Общих рекомендаций нет, нужно смотреть, что именно болит. Если давление повысилось, то надо принимать таблетку от давления. У каждого свой курс», — добавила кардиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению кардиолога, у мужчин и женщин проявляется сердечный приступ.

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