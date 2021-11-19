Очевидец о госпитализации Хлебниковой после пожара: «Стоял с носилками около реанимации»
После пожара заслуженную артистку России доставили в больницу и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.
Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Очевидец пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой рассказал 5-tv.ru, как артистку после ЧП завели в машину реанимации. Москвич поведал о том, как разворачивались события. По его словам, около десяти часов вечера он услышал звуки сирены пожарных машин.
«Выглянул на балкон — стояли пожарные, полицейские машины. Я вышел на улицу Ратная, и с этого торца дома на пятом этаже было видно, что все погасили. Кто-то стоял с носилками около реанимации, кого-то под руки завели в машину», — рассказал очевидец.
ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября, на втором этаже двухуровневой квартиры. Там выгорела полностью вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова. На кадрах запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены. Вероятнее всего причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.
Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются. По словам дочери артистки, перед пожаром она видела мать, курившей у окна.
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