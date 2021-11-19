Мать и дочь Марины Хлебниковой уехали из квартиры, где произошел пожар

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 098

После пожара заслуженную артистку России госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Фото, видео: ТАСС / Яковлев Александр; 5-tv.ru

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Мать и дочь Марины Хлебниковой уехали из квартиры, где произошел пожар. Женщины покинули жилище рано утром в пятницу, 19 ноября, спустя несколько часов после ЧП. Это видно на кадрах, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru.

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ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября, на втором этаже двухуровневой квартиры. Там выгорела полностью вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова. На кадрах запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены. Вероятнее всего причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются. По словам дочери артистки, перед пожаром она видела мать, курившей у окна.

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