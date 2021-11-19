«Кажется, давление начинается»: Как москвичам преодолеть «барическую пропасть»

В эту субботу, 20 ноября, на территории Москвы атмосферное давление снизится до рекордного показателя — 722 миллиметра ртутного столба. Такое явление синоптики назвали «барической пропастью». Велика вероятность, что этот природный феномен не обойдет стороной и все остальные регионы центральной части России, а, возможно, захватит и все остальные. Поэтому анестезиолог-реаниматолог, врач ЛФК и спортивной медицины Варвара Брусницына рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как противостоять этой загадочной «барической пропасти».

«Снижение атмосферного давления — это стресс для организма […] Он адаптируется к нему и тратит значительное количество энергии. Поэтому эту дополнительную энергию нужно организму как-то дать», — советует специалист.

Реаниматолог дополнила, что для достижения такого тонуса нужно наладить свое питание: ограничить жареное и очень соленое, так как соль задерживает жидкость в организме. Метезависимым людям или тем, кому приходится регулярно употреблять лекарства, она настоятельно советует воздержаться от продуктов, описанных выше. Неплохим источником витаминов и антиоксидантов специалист назвала апельсиновый сок — этот простой продукт, по ее мнению, поможет улучшить состояние организма.

В вечер пятницы врач посоветовала пораньше отправиться спать — это нужно для того, чтобы организм до наступления утра успел хорошо восстановиться. По словам эксперта, с 22 часов до 24 часов вечера наш организм вырабатывает уникальные гормоны, которые способствуют восстановлению организма. Именно поэтому в данные часы так важно находиться в кровати.

Также Брусницына посоветовала ограничить кофеманам употребление своего любимого напитка. Отказываться от него все же не стоит, иначе это может только увеличить стрессовое состояние вашего организма. Однако тем, кто страдает пониженным давлением, специалист советует наоборот — добавить в рацион кофе, как и «правильную жирную еду» — авокадо, жирную рыбу. Это может уменьшить вероятность головных болей при низком давлении.

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