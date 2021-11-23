Золотые вензеля и витражи на окнах: Дава показал свою холостяцкую квартиру

Блогер зарабатывает миллионы в социальных сетях и вкладывает деньги в бизнес — все это позволяет ему жить на широкую ногу.

Рэпер и блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, показал подписчикам свою роскошную квартиру в Москве. В огромных апартаментах холостяк живет один, и чтобы не скучать, часто приглашает друзей. Видео с шикарными апартаментами он опубликовал на своей странице в Instagram.

Интерьер выдает любовь блогера к блеску и роскоши. В квартире много зеркал, стены украшают вензеля, на окнах — разноцветные витражи. Декор дополняют металлические статуэтки животных, золоченные подсвечники и напольные картины.

Манукян — успешный блогер. В его социальных сетях больше десятка миллионов подписчиков. Он признавался, что на рекламе зарабатывает шестизначные суммы. Один пост в его Instagram стоит около 500-600 тысяч рублей. И все же на себя артист сильно не тратится — большую часть вырученных средств он вкладывает в бизнес.

Можно предположить, что на популярность, а заодно и суммах на счетах блогера, повлиял его роман с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара казалась счастливой, их профили в социальных сетях пестрили совместными фотографиями — они влюбили в себя миллионы поклонников.

Но к расстройству фанатов роман закончился. И как! Со скандалами и обвинениями в изменах. Экс-ведущая «Дома-2» даже заявила, что Дава бил ее, напоминает 7Дней.ru. Для обоих разрыв был очень тяжелым, возлюбленные долго не могли забыть друг друга. Дава спустя несколько месяцев после расставания выпустил песню, в которой намекнул — чувства к бывшей возлюбленной еще не остыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Дава подарил маме дом на день рождения.